PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkacak ilk oyunlar

Yeni oyun konsollarının satışa çıkmasıyla birlikte bu konsollarla uyumlu oyunlar da oyuncular için bir numaralı gündem maddesi olacak. Her iki konsola özel olarak geliştirilen oyunların yanı sıra, bu iki konsol için de beraber çıkacak bazı oyunlar da yer alıyor.

Listede Birinci parti ve üçüncü parti oyunlar bulunuyor. Listedeki oyunlara bakıldığında oyunların hayli iyi olduğu dikkat çekiyor.

İşte hem PS5 hem de Xbox Series X için satışa sunulacak yeni nesil oyunlar:

– Assassin’s Creed Valhalla (10 Kasım'da oyunculara sunulacak)

– Destiny 2: Beyond Light

– NBA 2K21

– Watch Dogs Legion

– Borderlands 3

– Devil May Cry 5: Special Edition

– Just Dance 2021

– Observer: System Redux

– Call of Duty: Black Ops Cold War (13 Kasım)

– DiRT 5

– Maneater

– Planet Coaster

– Cyberpunk 2077 (19 Kasım)

– For Honor

– Mortal Kombat 11 Ultimate (17 Kasım)

– Warhammer: Chaosbane – Slayer Edition

Bu oyunlarla birlikte sadece PS5'e özel olarak çıkacak bir dizi oyun da bulunuyor: İşte o oyunlar:

– Astro’s Playroom

– Demon’s Souls

– Destruction All Stars



– Marvel’s Spider-Man Remastered

– Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

– Sackboy: A Big Adventure

– Bugsnax

– Godfall

– The Pathless

Xbox Series X’e özel çıkacak oyunlara gelince:

– Forza Horizon 4

– Gears 5

– Gears Tactics

– Grounded

– Ori and the Will of the Wisps

– Bright Memory 1.0

– Cuisine Royale

– Dead by Daylight

– Enlisted

– Evergate

– King Oddbal

– Manifold Garden

– Tetris Effect: Connected

– The Touryst

– The Falconeer

– War Thunder

– Yakuza: Like a Dragon

– Yes, Your Grace