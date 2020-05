PlayStation 5 üzerinde çalışan Unreal Engine 5 demosu ses getirdi

“Lumen in the Land of Nanite” ismindeki demo ile Epic Games, görsel doygunluk ve fotogerçekçilik sunan Unreal Engine 5’te yer alan iki önemli teknolojiyi de tanıttı. Bu iki yeni teknolojiyle birlikte yeni nesil grafiklerden nelerin mümkün olduğunu net bir şekilde görüldü.

Nanite sanallaştırılmış mikropoligon geometrisi – sanatçılara gözün görebileceği kadar fazla geometrik detay yaratma özgürlüğü sunuyor, milyonlar ya da milyarlarca poligondan oluşan, film kalitesinde kaynak sanat çalışmalarının direkt olarak Unreal Engine’a yerleştirilmesini mümkün kılıyor.



Lumen – sahneye ve ışık değişimlerine anında tepki veren, tam olarak dinamik bir aydınlatma çözümü.

AMD RDNA 2, günümüz AMD Radeon grafik ürünlerinde yer alan ilk nesil RDNA mimarisini baz alıyor. AMD RDNA 2 ile güçlendirilen PlayStation 5 gibi yeni nesil konsollarla AMD, konsollar, PC’ler, bulut ve mobil cihazlarda birleşmiş bir oyun mimarisi oluşturmakta öncülük ediyor. Bu sayede oyun geliştiricilerin, nefes kesici gerçekçilikte oyunları, tüm oyun platformları üzerinden geliştirebilmeleri için yaratıcılıklarını açığa çıkarmakta yardımcı oluyor.