PlayStation 5, PS4'ün yarısı kadar satmayabilir

Sony'nin birçok ülkede büyük başarı gösteren yeni oyun konsolu PS5, şirketin kendi anavatanı olan Japonya söz konusu olduğunda oldukça gerilerde kalıyor. Famitsu tarafından yayınlanan verilere göre PS5'in satış rakamları Japonya genelinde kötü gidiyor ve ilk dört haftada 240 bin adet satış yapılabildi.

Bu haliyle PS5, PSP'ten sonra en kötü çıkış yapan oyun konsolu oldu.

Japonya'da en çok ilgi gören ise Nintendi Switch. İki yıl gibi bir sürede PS4'ü geride bırakan Switch, 2019 yılına geldiğimizde ise PS4'ten dört kat fazla satmayı başardı.



2017-2019 yılları arasında PS4-Switch satışları

Peki Sony neden anavatanında başarı gösteremiyor? ABD'de neden daha çok ilgi görüyor? Bu noktada pek çok sebep aranabilir, ancak en önemlisi Sony'nin bir Japon şirketi gibi değil, ABD merkezli bir şirket gibi hareket etmesi.

Sony yıllar yılı Japonya'daki ekibini küçültürken, bu ülkeye özel hamleler yapmaktan kaçındı ve ABD'ye çok daha fazla ilgi gösterdi. Japonya'da oyunseverlerin de bu durumun fazlasıyla farkında olduğu söylenebilir.



Uzmanlara göre PS5 satışları bu şekilde sürerse toplamda PS4'ün yarısı kadar satmayabilir.

ABD'DEN BÜYÜK TALEP VAR

Tahminlere göre, PlayStation 5'in satışa sunulmasıyla birlikte ilk ayında 3 milyondan fazla satış gerçekleşti. Bu satışların yarısı doğrudan ABD'den geldi. Bu da Sony'nin ABD'ye daha fazla eğilmesinin nedenini açıklıyor.



