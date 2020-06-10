Playstation 5 özellikleri neler? Gözler Playstation 5 fiyat bilgisinde

Sony, yaptığı açıklamayla Playstation 5 için net tarih verdi. 11 Haziran 2020 Perşembe Türkiye Saati ile 23:00’te tanıtılacak olan Playstation 5 ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. Sony'nin bu yıl piyasaya süreceği PlayStation 5'in Ekim ayında raflardaki yerini alması bekleniyor. Peki, Playstation 5 özellikleri neler? Playstation 5 fiyatı ne kadar olacak?

Playstation 5 özellikleri neler?

PS5, bir önceki jenerasyona oranla daha hızlı olacak. Yapılan değişiklikle oyuncuların da daha rahat hareket edebilmesi sağlanacak. Oyunlar ve yayınlar 100 kat hızlı olacak. Ayrıca cihaz harici diskleri de destekleyecek. Sony, sürpriz bir hamleyle geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5'in oyun kolu olacak olan Dualsense'i ortaya çıkarmıştı. DualSense'e dahil edilen hoparlör ve mikrofon da kulaklığa gerek olmadan kullanıcıların sohbet edebilmesine imkan tanıyacak.

Yeni konsolda PS 4 ve PS 4 Pro oyunlarına geriye dönük uyumluluk olacak. Grafik tarafında ise Ray Tracing desteği sadece ışıklarda değil gölgelerde, ses ve yansımalarda da kullanılacak.

PlayStation 5 3 boyutlu ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak.

İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz

GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

GPU mimarisi: Özel RDNA 2

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Bellek bant genişliği: 448 GB/sn

Dahili depolama: 825 GB SSD

IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

Harici depolama: USB HDD desteği

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

Playstation 5 fiyatı ne kadar olacak?

Playstation 5 için Sony tarafından yapılmış net bir ücret açıklaması yok. Tahminlerin geneli 499 doları işaret ediyor. 11 Haziran’da gerçekleştirilecek tanıtımda Sony'nin fiyat bilgisini de duyurma ihtimali söz konusu.