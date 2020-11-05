PlayStation 5 oyunları Türkçe dil desteğiyle geliyor

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve en çok satan PlayStation özel oyunun devamı niteliğinde olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ile Sumo Digital tarafından geliştirilen Sackboy: Büyük Macera oyunları, PlayStation 5 için Türkçe dublaj ve altyazı desteğiyle birlikte piyasaya çıkacak.

PlayStation konsoluna özel olarak üretilen Demon’s Souls’un PlayStation 5 yeniden yapımı ile PS5 konsoluna yüklü olarak gelen Astro’s Playroom oyunları da Türkçe altyazı seçeneğiyle birlikte geliyor.

Türkçe dil desteğine sahip olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Büyük Macera, Astro’s Playroom ve Demon’s Souls, PlayStation 5’in çıkış tarihi olan 19 Kasım’da konsol ile aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: Büyük Macera oyunlarının PlayStation 4 versiyonları da Türkçe dublaj ve altyazı desteğine sahip olacak.



