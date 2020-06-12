Playstation 5 fiyat ve özellikleri nedir, Playstation 5 Türkiye fiyatı belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar

Playstation 5 Türkiye fiyatı ve konsolun ne zaman çıkacağı gibi detaylar, lansmanın yapıldığı gecenin ardından pek çok oyunseverin araştırdığı konu olmaya başladı. Playstation 5 Türkiye fiyatları ve konsolun özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Playstation 5 ne zaman çıkıyor ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Yayınlanan görüntülere bakıldığında iki farklı PS5 konsolunun geldiği görülüyor. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz.

Sony, PS5'in görüntülerini paylaştığı etkinlikte Horizon: Forbidden West ve yeni Hitman oyunu dahil olmak üzere gelecek yıl oyunculara sunulacak bir dizi oyunu da ekrana getirdi.

Microsoft ve Sony şu anda yeni nesil konsollar üzerinden sıkı bir yarışa girmiş durumda. Microsoft'un, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için planlar yaptığı iddia edilirken, her iki şirket de konsol fiyatını açıklamak için birbirlerini bekliyor gibi. Playstation 5 özelliklerinin ilerleyen haftalarda detaylı olarak açıklanması bekleniyor.

PS5 ile ilgili pek çok soru, bu gece yanıt bulacak. Oyun konsolunun tasarımı başta olmak üzere PS5 oyunları da bu gece ilk kez karşımıza çıkacak. Önce dilerseniz PS5 oyunlarına göz atalım.

Playstation 5 özellikleri neler?

PS5, bir önceki jenerasyona oranla daha hızlı olacak. Yapılan değişiklikle oyuncuların da daha rahat hareket edebilmesi sağlanacak. Oyunlar ve yayınlar 100 kat hızlı olacak. Ayrıca cihaz harici diskleri de destekleyecek. Sony, sürpriz bir hamleyle geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5'in oyun kolu olacak olan Dualsense'i ortaya çıkarmıştı. DualSense'e dahil edilen hoparlör ve mikrofon da kulaklığa gerek olmadan kullanıcıların sohbet edebilmesine imkan tanıyacak.

Yeni konsolda PS 4 ve PS 4 Pro oyunlarına geriye dönük uyumluluk olacak. Grafik tarafında ise Ray Tracing desteği sadece ışıklarda değil gölgelerde, ses ve yansımalarda da kullanılacak.

PlayStation 5 3 boyutlu ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak.

İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz

GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

GPU mimarisi: Özel RDNA 2

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Bellek bant genişliği: 448 GB/sn

Dahili depolama: 825 GB SSD

IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

Harici depolama: USB HDD desteği

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5'in fiyatının bir süre daha gizli tutulması bekleniyor. Dün gece konsolun oyunlarını ve tasarımını ilk kez görme fırsatı yakaladık ancak fiyat kısmında Ağustos ayını beklememiz gerekebilir. Tahmini fiyatın ise Avrupa'da 500 dolar bandında olması beklenirken, Türkiye'de kaç lira olacağı Ağustos ayında netlik kazanacak.

Ancak Amazon.co.uk'de PlayStation 5'in 599£'luk bir fiyatla listelendiği dikkat çekti. Ancak bu fiyatın Sony tarafından paylaşılmadığını söylemek gerekiyor.