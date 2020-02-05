PlayStation 4 satışları yavaşlıyor! Sebebi ise...

PlayStation 4 satışlarının bu yıla kadar yüksek hacimle gitmesi; ancak 2020 yılına girmemizle birlikte kayda değer bir yavaşlama yaşanmasının tek bir izahı var: PlayStation 5... Sony’nin PlayStation 4 satışları 2019’un üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 oranında düştü. Sony, üçüncü çeyrekte 6.1 milyon adet, 2019 yılı toplamındaysa 108.9 milyon PlayStation 4 satışı gerçekleştirdi.



Düşüş oranı bu kadar yüksek olunca da oyuncuların büyük bir iştahla PlayStation 5'i beklediği sonucu ortaya çıkıyor. Kullanıcılar PS4 almak yerine bu yıl satışa sunulması beklenen PS5 için bütçelerini saklamayı tercih ediyor.



Ancak bu tabloda okunması gereken bir başka nokta daha var: O da oyunların kendisi... PlayStation için çıkan ve büyük bir patlamaya neden olmayan oyunlar da konsol satışlarını pek hareketlendiremiyor. Bu da büyümede yavaşlamaya neden oluyor.



