PKG dosyası nedir ve nasıl açılır? PKG dosyası açma işlemi ve program önerisi

PKG dosyası Apple odaklı bir çalışma yürütür. Bunun tabi ki de en büyük sebebi çıkış noktasından kaynaklanır. Mac işletim sistemli bilgisayar kullanıcıları PKG dosyası uzantılarına çok sık maruz kalırlar.

PKG Dosyası Nedir Ve Nasıl Açılır?

PKG dosyası tamamen Apple taraflı uygulama yöneticileri tarafından geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüştür. Bu yüzden de Apple üretimi cihazlar ile daha uyumlu olarak çalıştığı kısmen söylenebilir. PKG dosyaları OS X tarafından desteklenen ve yine OS X çeşidi doya yükleyicileridir. PKG dosyalarının tamamı sıkıştırılmıştır. Bu yüzden de boyutları daha küçük miktarlarda olabilmektedir. Exe dosyasından seçilen ve yüklenmek istenen dosyalar PKG dosyaları ile Mac işletim sisteminde yüklenir. PKG dosyası tabi ki de PKG uzantılı dosyalardır. Bu dosyaların görüntülenmesi için dosya üstüne sağ tıklatıp paket içeriği kısmı tıklanır.

PKG dosyası açmak için çok sayıda ek programa ihtiyaç duyulmaz. Hatta çoğu Mac OS işletim sistemli bilgisayarda hali hazırda bu işlemi yapabilecek çok uygulama bulunur. Windows işletim sistemli bilgisayarlarda da bu durum kesinlikle geçerlidir. Hatta PKG dosyası Mac çıkışlı olsa da Windows'da daha çok program olduğu bile söylenebilir.

PKG Dosyası Açma İşlemi İçin Gerekli Programlar Nelerdir?

Windows işletim sistemli bilgisayarda PKG dosyası açan uygulamalar ve yazılımlar vardır. Bunlardan bazıları diğerlerinden daha öne çıkmıştır. Gerek kullanış kolaylığı gerek ise müşteri memnuniyeti açısından gayet başarılıdırlar. İşte onlardan bazıları şunlardır:

CreateSIS

Zanoza ZModeler

Microsoft Midtown Madness 2

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat gibi yazılımlar sadece Windows için uyumlu değildir. Windows işletim sistemine ek olarak Linux ve Ios gibi işletim sistemlerinde de uyumlu çalışmaktadır. Bu programlar genel performansı bakımından rakiplerinden biraz daha öne çıkmaktadırlar. Ayrıca uygulaması da ücretsiz olmasından dolayı pek çok yeni bilgisayar kullanıcısı bu yazılımları her daim tercih eder.