Ping nedir? İdeal ping süresi kaç olmalı? İşte ping ile ilgili bilgiler…

Ping programı, 1983 yılında Mike Muuss tarafından yazılmış bir programdır. Bir makineye genelde 32 baytlık bir ICMP pakedi gönderir ve aynı paketin geri gelmesini bekler. Bu basit program, birçok işe yarayabilir. Sunucu size ne kadar uzak ise, bu süre de o kadar artmaktadır. Kullandığınız bağlantı tipinin ping'e etkisi büyüktür. Ping süresi bağlantı kalitesini de etkiler. Ping süresi düştükçe bağlantı kalitesi artar.

İDEAL PİNG SÜRESİ KAÇ OLMALI?



Ping süresi milisaniyelerle ölçülen bir gezinti süresidir. B30ms ya da daha az – mükemmel ping süresi online bir oyun oynamak için idealdir. 30 ile 50ms arası ise ortalama bir ping süredir.



PİNG SÜRESİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?



Ping süresini iyileştirmenin birkaç yolu var; burada deneme ve yanılma yoluna başvurmanız gerekiyor. İlk olarak PC'nizde açık olan tüm programları kapatıp, varsa indirmeleri durdurmayı deneyebilirsiniz.



Evinizde bir başkası interneti yoğun biçimde kullanan Netflix gibi bir hizmetten faydalanıyorsa, ping'iniz bu durumdan etkileniyor olabilir. İnternete ne kadar çok cihaz bağlıysa ve onu aktif olarak kullanıyorsa, ping'iniz o kadar yükselecektir.



Ping'iniz hala yüksekse, laptop'unuzu router'ınızın yakınına taşıyın veya router'a ethernet kablosuyla bağlayın. Ethernet kablosu, sinyalle ilgili potansiyel sorunları (bu sorunlar ping süresini etkileyebilir) aşmanıza yardımcı olacaktır.



Router'ınız ile dışarıdan gelen kabloların bağlantısının tam olarak yapıldığını kontrol etmenizde de fayda var. Bu bağlantılarda bir sorun varsa, örneğin bağlantı gevşekse, bağlantı kalitenizi ve ping sürenizi etkiliyor olabilir.



En klasik çözümlerden birini burada atlamak istemiyoruz. Bahsettiğimiz yöntemlerden hiçbiri işe yaramadıysa, router'ınızı açıp kapatmayı deneyebilirsiniz. Birden fazla modem ve router'ı birbirine bağladıysanız, hepsini açıp kapatın.



Tüm bunlara rağmen ping sürenizde sorun varsa, servis sağlayıcınızın destek hattını aramak isteyebilirsiniz. Servis sağlayıcınız bazı durumlarda sorunun kaynağını bulabilir ve sorunları uzaktan çözebilir.