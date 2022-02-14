PİLOT’un yeni dönemi başlıyor: 100 bin dolar destek fırsatı

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Bu yıl, PİLOT programına kabul edilecek ekiplere, farklı seçeneklere göre 100 bin dolara kadar nakit desteği imkânı sunulacak. Programa kabul edilen girişimlerden seçilenler ayrıca TT Ventures tarafından direkt yatırım alma ayrıcalığına sahip olacak. Başvurular, www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden kabul edilecek.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan şunları söyledi: “Ülkemizin bu alandaki gücünü ve başarılarını global arenaya taşıma potansiyeline sahip ‘unicorn’larını ortaya çıkarma hedefiyle, Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile 2013 yılından bu yana teknoloji girişimlerini destekliyoruz. Sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla da büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak uzun vadeli iş hedeflerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz. PİLOT’un 10. döneminde programın yapısını da değiştirerek %100 Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures ile güçlerini birleştirdik. PİLOT’a kabul edilen girişimlerden seçilenlere TT Ventures ile yapacağımız yatırımlarda girişimlere özel ayrıcalıklar sunarak girişimlerin büyümesine maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz. Girişimlerin gelişimlerine odaklanarak onlara ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşmış gelişim ve yatırım planları sunacağız.”

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Başarılı girişimler ABD programına katılacaklar

Türk Telekom, TT Ventures ile desteklediği girişimlerin uluslararası boyutta ölçeklenmesi amacıyla program sonunda seçilen ekiplere ABD programına katılma hakkı sunacak.

TT Ventures’tan yatırım alma fırsatı

Program süresince ekipler TT Ventures’ın geniş yatırımcı ağına erişim imkânı bulmanın yanı sıra 100’e yakın mentorla birebir görüşebilecekler. Ayrıca girişimler, Türk Telekom’un iş bağlantılarına da erişme fırsatı yakalayacaklar. Programa seçilen ekipler program süresince aldıkları mentorlukların yanı sıra alanında uzman kişilerin vereceği çeşitli eğitimlere katılarak girişimcilik alanında yetkinliklerini geliştirebilecekler. Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma fırsatı yakalayacak ekipler ayrıca; ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım destekleri de alacaklar. Şehir dışından programa katılacak ekipler konaklama imkânından faydalanabilecek.