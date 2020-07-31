Philips 272V8A monitör incelemesi

Bir monitör alırken hangi noktalara dikkat etmelisiniz? Televizyon konusunda ne kadar seçiciyseniz monitör seçiminde de dikkatli olmanız gerekiyor. Piyasada pek çok monitör bulunuyor ve birçoğu birbirine benzese de bazı modeller farklı özellikleriyle öne çıkıyor. Philips'in 272V8A model monitörü de Türkiye'de satışı olan monitörlerden biri.

75 Hz ekran yenileme hızına sahip olan ürün, 1000:1 kontrast oranı sunuyor. 27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ürünün üzerinde dahili hoparlör de bulunuyor. Hoparlörden yüksek performans beklemeyin; ancak temelde ihtiyacı karşılıyor.

178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan bir teknolojiyi kullanan ürün, bu sayede kullanıcıların ekranı hemen her açıdan görebilmesine imkan veriyor. Standart TN panel kullanmayan ürün, IPS ekranla geliyor ve bu sayede daha canlı renkler sunuyor.

Bu monitörle bir yandan fotoğrafları görüntülerken ve filmleri seyrederken diğer yandan daha yüksek parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar söz konusu olduğunda da üründen verim alabiliyorsunuz.

Monitörün öne çıkan bir diğer özelliği ise SmartContrast. Bu özellik, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan bir teknoloji. Özellikle oyunları deneyimlerken bu özellik aktif rol oynuyor.

Ekonomi moduna geçtiğinizde ise günlük ofis uygulamalarını uygun şekilde karşınıza getiren ürün, daha düşük güç tüketimi için de kontrastı ayarlar ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygular.

Gelelim monitörün dikkat çeken diğer özelliğine... Philips'in geliştirdiği SmartImage isimli bu teknoloji, ekrandaki içeriği analiz ediyor ve buna göre ekran performansı sunuyor. SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek daha iyi bir ekran performansı sunuyor. Ekonomi modu da enerji tasarrufu için kullanabileceğiniz bir özellik.

Bu modlar arasında geçiş yapmak için de tek bir düğmeyi kullanmanız yeterli oluyor.

Gelelim monitörün üzerinde bulunan portlara. Cihazda bir adet DisPlayPort, bir adet HDMI yuvası ve bir adet VGA yuvası yer alıyor. Monitörün üzerinde kulaklık çıkışı da yer alıyor.