PGS Berlin: Avrupa eleme finallerinde ilk sırayı Natus Vincere aldı

Team Liquid, WTSG, Exalt, ENCE ve Northern Lights sıralamadaki diğer yerleri alırken, PGC 2019’da ilk dörtte bitiren ve sıralamaya yerleşmiş olan FaZe Clan da kendilerine eşlik edecek. Berlin Messe’de gerçekleşen turnuvada sıralamadaki takımlar PGS Berlin’de mücadele ederken minimum 20 bin ABD doları kazanacaklar. Sıralamaya giremeyen takımlar ise turnuvayı bitirme pozisyonuna bağlı olarak 60 bin ABD doları tutarında bir PGS Berlin: Avrupa Eleme Drop-In Bonusunu aralarında paylaşacaklar.

PGS Berlin: Avrupa Eleme finalleri 3 gün boyunca sürecek ve hafta sonu boyunca sekizli üç grup karşı karşıya gelecek. Bu da her bir takımın genel lider tablosuna yansıyacağı 12 mücadele dolu karşılaşmaya girecek olması demek. İlk altı takım ise ana etkinlik için sıralamaya girmiş olacak.

Exalt ilk gün rüzgar gibi eserken rakiplerini etkisiz hale getirdi ve etkileyici bir şekilde 74 puanı aldı. Team Liquid, WTSG ve TSM ise kendilerini yakın takipteydi.

Ancak ikinci günde Team Liquid’in ne yapabileceklerini gösterme vakti geldi. WTSG, heyecan verici çatışmaları içeren baskın bir performans sergiledi. Çorba parasını çıkardılar ve 103 puanla en üstteki yerlerini aldılar. Ayrıca PGS Berlin’de bir yer elde edebilmek için çarpışan Natus Vincere, Adepts, Northern Lights ve RYE Gaming'den çarpıcı performanslar da vardı.



Son günde Natus Vincere, Team Liquid’i tepeden indirirken üstün bir performans sergiledi. Günün öne çıkan anlarından biri, TSM, Northern Lights ve ENCE'nin ilk altıda yer almak için kafa kafaya gittiği son maçıydı. TSM'nin rahat görünmesine rağmen Northern Lights ve ENCE, sıralama noktasında bitirmek için onları geçmeyi başardı.

Türkiye’den Etiget Esports, 15. sırada tamamlayarak performanslarından mutlu bir şekilde ayrıldı.