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Petal Haritalar 2.0 sürümü yayınlandı

#Petal Haritalar#Petal Maps#Huawei
Petal Haritalar 2.0 sürümü yayınlandı

Huawei Türkiye AR-GE merkezindeki Türk mühendislerin de önemli bir rol oynadığı Petal Haritalar’ın 2.0 sürümü yeni güncellemelerini duyurdu.

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2020'deki lansmanından bu yana 140'tan fazla ülke ve bölgede kullanılan uygulama, büyük şehirlerde gerçek zamanlı toplu taşıma güncellemeleri sağlıyor. 

Petal Haritalar 2.0 sürümü yayınlandı

Huawei Türkiye’nin Petal Haritalar Direktörü Enver Gül konuyla ilgili “Petal Haritalar 2.0 sürümündeki en son özellikleri ve yeni güncellemeleri duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Her zaman önceliğimiz, kullanıcılarımıza, kullanırken mutlu olacakları, heyecan verici güncellemeler sunmak. Yolculuk esnasında navigasyon kullanımının strese sebep olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle de güncellemelerimiz, kullanıcılarımızın daha güvenli yolculuk yapmasına yardımcı olurken, aynı zamanda yolculuklarını da keyifli ve stressiz bir hale getiriyor” dedi. 

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#Petal Haritalar#Petal Maps#Huawei

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