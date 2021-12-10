Petal Haritalar 2.0 sürümü yayınlandı

2020'deki lansmanından bu yana 140'tan fazla ülke ve bölgede kullanılan uygulama, büyük şehirlerde gerçek zamanlı toplu taşıma güncellemeleri sağlıyor. Huawei
Türkiye’nin Petal Haritalar
Direktörü Enver Gül konuyla ilgili “Petal Haritalar 2.0 sürümündeki en son özellikleri ve yeni güncellemeleri duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Her zaman önceliğimiz, kullanıcılarımıza, kullanırken mutlu olacakları, heyecan verici güncellemeler sunmak. Yolculuk esnasında navigasyon kullanımının strese sebep olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle de güncellemelerimiz, kullanıcılarımızın daha güvenli yolculuk yapmasına yardımcı olurken, aynı zamanda yolculuklarını da keyifli ve stressiz bir hale getiriyor” dedi.