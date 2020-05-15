PDF nasıl düzenlenir? Ücretsiz en iyi PDF düzenleme programı

PDF dosyaları, çoğu endüstride kullanılan çok popüler bir dosya türüdür. Bununla birlikte, PDF dosyalarını yönetmek ve düzenlemek için iyi platformlar bulmak hala kolay değildir. PDF dosyalarının bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri, bu formattaki belgelerin herhangi bir cihaz ve platformda aynı görünmesidir. Bu, PDF’leri belge paylaşımı için mükemmel bir seçenek haline getirmektedir. PDF belgelerini düzenlemek biraz daha zor olabilmektedir.

PDF Nasıl Düzenlenir?

Doğru araçlara sahipseniz PDF'leri düzenlemek kolay olacaktır. PDF formatı, elektronik bilgileri ve belgeleri süratli bir şekilde düzenlemenin ve yayınlamanın en iyi yoludur. Fakat ortada bir problem vardır. PDF dosyasını düzenlemek istediğinizde, dosyayı doğrudan açarak bunu yapamazsınız ve profesyonel yazılıma ihtiyacınız vardır.

Bu profesyonel yazılımların bazılar ücretli iken bazıları da ücretsiz olarak kullanımlara izin vermektedir. Bu yazılımlar sayesinde pdf dosyanız içerisindeki bilgileri dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Ücretsiz En İyi PDF Düzenleme Programı

Ücretsiz olarak hizmet sunan PDF düzenleme programları listesine bakılacak olursa:

Adobe Reader

PDF belgelerini okumak ve boşlukları doldurmak gibi görevler için ayarlanmıştır. Ayrıca ücretsiz bir PDF okuyucudur. Adobe Reader ile belgeye bazı vurgulamalar da ekleyebilirsiniz. PDF dosyalarını okumak, yazdırmak ve aramak Adobe'nin ücretsiz PDF Viewer'ının temel görevidir. Adobe Reader ile belgeyi yakınlaştırabilir, sayfaları çevirebilir, anlık görüntüler çekebilirsiniz. Yazılım hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda sıkıntısız çalışmaktadır. Yazılımı, kolay özellikleri ve kullanıcı dostu ara yüzü için sıkça tercih edilmektedir.

Icecream PDF Editor

Bir PDF editörü arayan çoğu insan işlevsel, özellik dolu ve verimli bir yazılım ister. Icecream PDF Editor tüm bu istekleri karşılamayı başarıyor. Icecream Apps’te kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Şık ve modern Icecream PDF Editor, PDF metni düzenleme, not ekleme, metin düzenleme, güvenli dosya ve sayfaları inceleme ihtiyacınız olan tüm düzenleme yeteneklerine sahiptir.

PDF dosyalarını isterseniz birleştirin isterseniz de belgelere sayfa ekleyin. Sayfaları döndürün ve çıkarın, dosya izinlerini değiştirin ve daha fazlasını yapın. Tüm özelliklere erişim kolaydır, bu editör yeni başlayanlar veya uzmanlar için idealdir. Icecream PDF Editor, kullanıcılarına yeni baştan bir PDF oluşturmasına izin verir.

ABBYY FineReader

Özellikle taramadan geçirilmiş PDF belgeleri için tasarlanmış PDF ve OCR yazılımıdır. ABBY FineReader'ın yardımıyla belgeleri dijital hale getirerek, alarak ve paylaşarak belge sürecini optimize edebilirsiniz. Bu PDF düzenleyici yazılımı, cümle ve paragrafları düzenlemenizi sağlar. PDF belgenizi düzenlemek için paragraflar ve resimler ekleyebilir, metin silebilir ve her şeyi yeniden düzenleyebilirsiniz.