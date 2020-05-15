PDF dosya boyutu küçültme işlemi nasıl yapılır?

PDF’ler günlük hayatımızda birçok işimizi kolaylaştırmaktadır ve bilgi alış verişinde daha anlaşılır metinler için en çok kullanılan yollardan biridir. Genel olarak, kesinlikle çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflar olarak kaydedilmesi gereken bölümler içermedikçe PDF'lerin yüzlerce megabayt büyüklüğünde olmasının çok az nedeni vardır. Fakat bu sorunlardan kurtulmak ve PDF küçültme işlemi yapmak oldukça kolaydır. Sizler için sunulan 5 farklı PDF sıkıştırma programı ile sizlerde PDF’lerinizin küçültme işlemlerini istediğiniz zaman ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Online PDF Sıkıştırma Programı

Bu program sayesinde her hangi biri kurulum gerektirmeden PDF dosya boyutu küçülte işlemi yapabilirsiniz. Bu işlemi yapmak sizlere zaman kazandıracak hızlı ve etkili bir yol sunacaktır. İlk olarak yapmanız gereken PDF dosyanızı bu hizmete yüklemek olacaktır. Yükleme işlemi gerçekleştikten sonra sadece birkaç saniye içerisinde sizler için istediğiniz dosya boyutunda PDF hazır olacaktır. Üyelik işlemlerinin olmaması da bu yöntemin çok kullanışlı olduğunu göstermektedir.

SmallPDF İle PDF Sıkıştırma

Bu yöntem de tıpkı online PDF sıkıştırma programına benzemektedir. Sıkıştırmak istediğiniz PDF’i bu programa yükledikten sonra sıkıştırma işleminiz sorunsuz olarak bitirilecektir. Sıkıştırma işlemi yapılırken sizlere her hangi bir ayar verme fırsatı sunmuyor. Fakat bu bir dezavantaj değildir. Çünkü yazılım o kadar başarılı yapılmış ki sizleri yormadan en güzel şekilde sıkıştırma işlemini gerçekleştiriyor.

PDFaid İle PDF Sıkıştırma

Gereğinden fazla yer kaplayan PDF dosyalarınızın sıkıştırılması işlemini yapmak için PDFaid tercihler arasında yer almaktadır. Sizlere dosyaların sıkıştırılması işleminden önce birçok ayar yapma fırsatı da sunmaktadır. Oldukça büyük megabaytlara kadar küçültme işlemi yapabilmektedir. PDF dosyanızın içerisinde yer alan resimlerin ayarlamalarını da bu program sayesinde yapabilirsiniz. Tüm işletim sistemleri ile uyumlu olan bu program sayesinde her ortamda PDF küçültme işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda ücretsiz bir programdır ve dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Neevia İle PDF Sıkıştırma

Online hizmet veren programlardan biri olan Neevia, PDF’lerinizin küçültülmesi için elinden geleni yapmaktadır. Küçültme işlemleri sırasında sizlere istediğiniz her hangi bir ayarlama olup olmadığını da sormaktadır. Online olarak bu hizmeti kullanmak istemezseniz bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Gayet kullanışlı olan bu PDF küçültme aracı ile istediğiniz kadar PDF küçültme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

VeryPDF İle PDF Sıkıştırma

PDF dosyalarının boyutlarında yaklaşık olarak 10 megabayta kadar küçülme imkânı sağlamaktadır. Bu program da hem online olarak hem de kendi bilgisayarınızda hizmet verebilmektedir. Online uygulaması ücretsizdir ve her hangi bir abonelik ya da üyelik gerektirmez. Fakat diğer PDF programlarından farklı olarak çok daha büyük PDF’lerin sıkıştırılması için ücretli alanları da bulunmaktadır.