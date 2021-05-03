Paypal Nedir Ve Ne İşe Yarar? Türkiye'de Paypal Hesabı Açılabilir Mi

Paypal, kredi kartlarıyla ilişkilendirilerek güvenli ödeme yapma sistemidir.

Paypal Nedir ve Ne İşe Yarar?

İnternet üzerinden alışveriş yapmak çok yaygınlaştı. Fakat ne kadar güvenilir olduğu birçok insanın endişe ettiği bir durumdur. Bu nedenden dolayı bankalar ve internet siteleri bazı önlemler alarak bu durumu düzeltmek istiyor. Kredi kartları kullanılırken alınan tedbirler bazen yeterli olmayabiliyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişler he ne kadar kolay ve sevilen bir işlem olsa da çok dikkat etmek gerekiyor. Tüm dünyada kullanılan bir ödeme yöntemi bulunuyor. Paypal tüm dünyada aktif bir şekilde kullanılan güvenli ödeme sistemidir. Bu sistemle birlikte eposta ve kredi kartıyla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Online alışveriş yapılacağı zaman kredi kartı numarası kullanılmadan sadece e-posta ile harcama yapmak mümkün oluyor. Paypal 1998 yılından bu yana hizmet veren bir firmadır. Amerika'da kurulan bu firma para transferi hizmetleri sağlıyor. Paypal özellikle e-ticaret işleriyle uğraşan kişilerin vazgeçilmezi oluyor. Son derece güvenli bir sisteme sahip olan Paypal, güvenli alışverişte hem alıcıya hem de satıcıya farklı imkanlar sağlıyor. Bu imkanlarla güvenli bir alışveriş yapmak daha kolay oluyor. Kredi kartı numarası kullanmadan alışveriş yapmak, alıcıları her zaman güven altına alıyor. Paypal bu hizmeti sağlayarak sadece e-posta bilgileriyle alışveriş yapabilme imkanı sunuyor. Kolay kullanımı sebebiyle herkes bu yöntemi tercih ediyor.

Sanal bir bankacılık olarak görülüyor. Tüm dünyada aktif olarak kullanılarak, güvenli alışveriş sistemlerinden biri oluyor. En kolay ve en güvenli ödeme yöntemlerini kullanarak, kişilerin bilgilerini gizli tutuyor.

Kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayarak, güvenli alışverişin seçeneklerini sunuyor. Paypal hesaplarından yapılan ödemeler karşı tarafa Paypal parası olarak gönderiliyor. Hesapta Paypal parası bulunmaması durumunda, hesaba bağlanan kredi kartından ödeme tutarı kullanılıyor ve güvenli olacak bir şekilde hesaba gönderiliyor. Yurt dışı alışverişlerinde kolay bir şekilde para dönüştürme işlemi yapılabiliyor.



Türkiye'de Paypal Hesabı Açılabilir mi?

Herkes tarafından merak edilen bir soru bulunuyor. Özellikle Paypal sisteminin Türkiye'de kullanılıp kullanılmadığı merak edilen bir konudur. Paypal 2016 yılında Türkiye'den çekilme kararı aldı. Alınan bu kararla Türkiye'de Paypal hesabı açmak imkansız bir duruma geldi. Paypal Türkiye kullanıcılarına hesabında olan paralarını çekme için belirli bir süre tanıyor. Bu sürede tüm Türkiye kullanıcıları paralarını banka hesaplarına aktarıyor. Hazırlanan kanuna göre Paypal Türkiye'de hizmet vermiyor. Güvenli alışveriş sistemi olarak bilinen Paypal, tüm dünyada hizmetlerini devam ettirirken Türkiye'de hizmet vermiyor. Bu sebepten dolayı Türkiye içerisinde Paypal hesabı açmak mümkün değildir.

Hesaplar sadece Avrupa ülkelerinde açılabiliyor ve kullanılabiliyor. Her ne kadar farklı güvenlik sistemleri çıksa da, Paypal kadar güvenilir olduğu düşünülmüyor. Paypal'ın tekrar Türkiye'de hizmet verip vermeyeceği merak edilen konulardan biridir. Fakat Paypal bu konuda birçok açıklama yaparak Türkiye'de hizmet vermeyeceğini bildirmiştir.

Türkiye'de bulunan tüm Paypal hesapları otomatik olarak kapatılarak artık üyelik işlemlerini aktif etmiyor. Kişiler siteye girdiklerinde yeni üyelik açamıyor ve kullanamıyor. Güvenli olarak bilinen bu sistem, Türkiye sınırları içerisinde kullanılamıyor. Hesap açmak isteyen kişiler bu işlemlerini site üzerinden gerçekleştiremiyor. İleride ne olacağı belli olmadığından, Paypal'ın tekrar aktif olup olmayacağı merak edilmeye devam ediyor.