Pandemi sonrası e-ticaret eğitimlerine olan ilgili arttı

Türkiye'de 9 bine yakın e-ticaret sitesine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri, düzenlediği ücretsiz online eğitimler ile sektöre yeni e-ticaret uzmanları kazandırmayı hedefliyor. Şirketin kurucusu Cenk Çiğdemli, “Pandemiden itibaren online eğitimlerimize talep artış gösterirken, katılım oranı da arttı. Son 3 ayda e-ticaret yapmayı öğrenmek için ücretsiz online eğitimlerimize dahil olan katılımcı sayısı 6 bini aştı” dedi.



E-ticarete giriş eğitimleri ve bayilere özel eğitimlerin yanı sıra, onlarca onu başlığında düzenlenen webinar serisiyle çok kısa bir sürede Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişiye ulaştıklarını aktaran Çiğdemli, “Online ticaret çok hızlı ve ani bir yükseliş ivmesi yakaladı. Esnaf, Kobi, girişimci ve gençlerimiz bunun farkında ve eğitimlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Tahminlerimize göre yıl sonuna kadar ücretsiz eğitimlerle ulaşabildiğimiz katılımcı sayısı 20 bini bulur. Bu yıl hedefimiz sektöre 20 bin e-ticaret uzmanı kazandırmak” diye konuştu.

Ücretsiz online eğitimlerde, e-ticaret, e-ihracat, pazaryerleri, SEO, Sosyal Medya Satış ve Pazarlama Yöntemleri, Google Ads ve Facebook Reklamcılığı, Google Analytics, Yandex Metricave E-ticaret fotoğrafçılığı gibi onlarca başlıkta webinar bulunuyor. Ayrıca Ticimax Instagram Canlı yayın serisi ‘E-ticaret Masası’nda her hafta 3 farklı konuda canlı yayınlar yapılarak, sektör uzmanları ve girişimciler bir araya getiriliyor.



