Pandemi döneminde siber güvenlik trendleri

Siber saldırganlar, her geçen gün yeni bir saldırı yöntemiyle kurbanlarına ulaşıyor. Özellikle de evden çalışma modeline geçen pek çok işletme için tehditlerin boyutu oldukça arttı. Yeni dönemi değerlendiren Fortinet Bölge Direktörü Arzu Akkaya, bu süreçte kullanıcı alışkanlarının değiştiğine dikkat çekti ve en büyük zorluğun 'data'nın fazlasıyla artması olduğunu belirtti. Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siber saldırganlar her gün yeni bir yöntem buluyor. Bununla beraber eski cihazlara yönelik olarak yine eski saldırı yöntemleriyle başarılı olan siber suçlular görmekteyiz. Pandemide pek çoğumuz bu yeni sürece hazır değildik. Herkes evden çalışsın dedik. İnternet 7'den 70'e hepimizin hayatına girdi. Köşedeki bir kafe de online servis kurmak zorunda kaldı, yani birçok kişi bir şekilde iş yapış şeklini internete taşıdı. Kontrolsüz bir dijital dönüşüm oldu. Sonrasında ise bu işin güvenliği konuşulmaya başlandı."

İnternetteki kullanıcı sayısının fazlasıyla arttığına dikkat çeken Akkaya'ya göre sadece Mart ayında siber saldırı oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 131 oranında artmış durumda. Akkaya, 2025 yılında bu saldırılar sonucunda para kaybının yıllık 10.5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtirken, sözlerine şöyle devam etti:

"Saldırı yöntemleri aslında değişmedi, pandemi öncesiyle hemen hemen aynı. Ancak kullanıcı sayısı pandemi döneminde çok arttı. Evinde bugüne kadar siber güvenliğine çok dikkat etmeyen, ancak artık evinde çalışmaya başlayan büyük bir kitle var. Bu durumun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor."

Siber saldırganların en çok başvurduğu siber saldırı yönteminin Phishing denilen oltalama saldırıları olduğunun altını çizen Akkaya, bu saldırıların bu süreçte 'Covid-19' temasını kullandığına dikkat çekti.



Dijital dönüşümün bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan kötü niyetliler için ciddi fırsatlar yarattığına değinen Fortinet Sistem Mühendisliği Bölge Direktörü Melih Kırkgöz, siber saldırganların yöntemlerini değiştirdiğini ve geliştirdiğini belirtti. Pandemi öncesinde çalışanların ofislerindeyken kurum sistemlerinin altyapısı altında işlerini sürdürürdüğüne dikkat çeken Kırkgöz, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışanların azımsanmayacak bir kısmı yeni dönemde evden çalışmaya başladı. Çalışanlar, çocukları ve diğer aile fertleri ile aynı ağ bağlantısını kullanıyor. Bu da siber saldırganlar için yeni bir fırsat yaratıyor. Ev içindeki akıllı sistemlere (akıllı TV, oyun konsolu vb.) yönelik zafiyetler de artış eğiliminde ve güvenlik açısından bir tehdit oluşturuyor. Saldırganlar, pandemi öncesinde bu sistemlere fazla odaklanmazdı; ancak evlerinde çalışanların sayısının katlanarak artmasıyla bu trend de değişti ve siber saldırganlar daha fazla ev sistemlerine yönelik saldırı düzenlemeye başladı. Çünkü ev içinde herhangi bir akıllı sisteme erişmeleri halinde hacker'ların şirket çalışanlarının sistemlerine ulaşabilmesi de kolay bir hale geliyor.”

Bu süreçle birlikte son kullanıcı güvenliğinin daha da önemli bir hale geldiğine değinen Kırkgöz; Fortinet uzaktan erişimde zero trust ağ erişimini destekliyor ve sürekli koruma sağlayabilmek için ağ içi ve ağ dışındaki hareketleri izlediğini paylaştı. Ayrıca Fortinet’in sunduğu uçtan uca şifrelenmesi ve uç nokta koruması gibi güvenlik çözümlerinin kullanımının evden çalışanlar için zorunlu hale geldiğini kaydetti. Bu sayede ofiste çalışıyor gibi daha güvenli bir ortamda iş yapış şekillerinin sürdürülebilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Fortinet Bölge Direktörü Arzu Akkaya ile Fortinet Sistem Mühendisliği Bölge Direktörü Melih Kırkgöz ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızın tamamına videomuzdan ulaşabilirsiniz.