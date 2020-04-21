Panasonic yeni U Serisi güvenlik kameralarını duyurdu

U Serisi, tüm kullanıcılarına hem dome hem de bullet tipi tasarımlara sahip geniş kapsamlı bir kamera yelpazesi, değişken odaklı ve sabit lens seçenekleri, Full HD ve 4MP ile dış mekan kullanımına uygun tasarlanmış kötü amaçlı hareketlere ve hava koşullarına karşı dayanıklı modeller sunuyor. Bu ürün yelpazesi, kısıtlı bütçeye sahip eğitim, lojistik, hastaneler, ofis alanları, perakende satış mağazaları ve daha birçok uygulama için ideal çözüm olarak öne çıkıyor.



U Serisi kameralarda düşük seviyeli aydınlatmada gece-gündüz görüşü ve 7/24 net renklere sahip ve kaliteli güvenlik görüntüleri sağlamak için IR-LED özellikleri bulunuyor. Kameralar, sahne dinamiklerini ve hareketleri izlerken Panasonic'in iA (Akıllı Otomatik) teknolojisini kullanıyor ve kamera ayarlarını otomatik bir şekilde aynı anda yaparak hareketli nesnelerdeki hareket bulanıklığı gibi bozulmaları azaltıyor. Süper Dinamik özellikleri ise kameraların geleneksel cihazlardan daha geniş bir aralıkta çekim yapmalarını mümkün kılarak tüm konum ve alanların kapsam dahiline alınabilmesini sağlıyor. Koridor modu, kamera görünümünü merdiven alanlarının ve uzun koridorların tek bir kamera tarafından izlenebilmesini sağlayacak şekilde ayarlıyor.



Kameralar, kötü amaçlı hareketlere karşı dayanıklı IK10 koruması, su ve toz koruması ve paslanmaya dayanıklı vidalar ile birlikte geliyor.



i-PRO Extreme platformundaki diğer kameralar gibi U Serisi de bant genişliği verimliliğini artırırken hem depolama gerekliliklerini hem de maliyeti azaltacak şekilde video verilerinin boyutunu küçültmek için H.265 sıkıştırmayı ve akıllı kodlamayı kullanıyor.



U Serisi'nin akıllı tasarımı ve ambalajı, kameraların kurulum süresini de azaltabiliyor. BU kapsamda kameralar kurulum öncesinde henüz kutu içindeyken bağlanabiliyor ve yapılandırılabiliyor. Kameralarda ayrıca hızlı kurulum için motorlu yakınlaştırma ve otomatik odaklanma özellikleri de bulunuyor.