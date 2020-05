Panasonic, canlı prodüksiyon platformu KAIROS'u duyurdu

Yerel IP özellikli bir ST 2110 sistemi olan KAIROS, canlı IP iş akışlarına geçişleri destekliyor ve özel donanım sınırlamalarını ortadan kaldırabiliyor. Bu COTS tabanlı sistem, birkaç sektörden çeşitli satıcı bileşenlerine sahip bir BT ekosistemlerini bir araya getiren yeni prodüksiyon fırsatları yaratıyor.



Panasonic'in MEBD ve DSC İş Birimlerinin Yeni İş ve Pazar Geliştirme Müdürü Guilhem Krier konuyla ilgili şunları söyledi: “KAIROS, içerik üretme sektörünün canlı IP iş akışlarına geçiş yapması nedeniyle yayın ve etkinlik yapımcılarının prodüksiyonlarını ve tesislerini gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyecek hale nasıl getirecekleri konusunda düşünmek zorunda kaldığı bir dönemde piyasaya sunuluyor. Sürekli gelişen bir alet ve donanım yelpazesine sahip olan yapımcılar, geleneksel donanımların sınırlarından kurtulmak için çoklu uygulamalara yönelik kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyuyor. Açık yazılım mimarisini temel alan bir IT/IP platformu olan KAIROS, bir yayın programının çeşitli bileşenlerini alıp onları sanallaştırarak prodüksiyonların esnek, dinamik ve güçlü olmasını sağlıyor.”



KAIROS, televizyon stüdyolarının ST 2110 altyapısına ilave IP ağ geçitlerine gerek olmadan sorunsuz biçimde entegre oluyor. KAIROS aynı zamanda güncel ekran yönetimi sunuyor, doğrusal yayın ihtiyaçlarını karşılıyor, yeni cihazları veya geleneksel olmayan ekranları da başarıyla idare ediyor. Spor ve eğlence mekanları ya da etkinlik prodüksiyonlarında ise geniş altyapıya sahip çalışanlar, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde ilgi çekici içerikler sunabiliyor veya alıştırma sürelerinin kısıtlı olduğu durumlarda karmaşık sistemlerin kurulumunu tamamlayabiliyor.



KAIROS, etkileyici canlı video prodüksiyonlarının verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için yaratıcılık ve işletim alanlarında özgürlük sağlıyor. Platform, bire bir video girişleri ve çıkışlarının yerine standardize edilmiş IP bağlantısı özelliği barındıryor. Bu özellik, KAIROS'un ana bant ve IP sinyallerini her kombinasyonda desteklemesini sağlıyor. KAIROS aynı zamanda SDI, ST 2110 ve NDI akışlarının HD ve UHD gibi her çözünürlükte ve 16:9 formatı ya da LED perde arkası ekranlarda olduğu gibi geleneksel olmayan 32:9 formatı gibi tüm formatlarda sıkıştırılmamış halde işlenmesine olanak tanıyor.



GPU tabanlı işleme platformu, kullanıcıların işleme gücünü yüzde 100 verimlilikle dağıtarak çok daha büyük ölçekte donanıma sahip bir sisteminkine eşdeğer bir performansa ulaşmasını mümkün kılıyor. KAIROS'un işleme gecikmesi bir kare seviyesine kadar yaklaşabiliyor ve PTP (Hassas Zaman Protokolü) senkronizasyonunu da destekliyor.



KAIROS, kullanıcıların sınırsız sayıda katmanı ve efekti kolaylıkla yönetmesine imkan veren tamamen özelleştirilebilen sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü sunuyor. Platform, “Photoshop tarzı” sezgisel canlı birleştirme arayüzü sayesinde kullanılabilirlik ve özelleştirme alanlarında yeni bir standart belirliyor. Video karıştırma işlemesi de GUI tabanlı olduğu için ME veya anahtar sayısını geleneksel değiştiricilerde olduğu gibi sınırlandırmıyor. Anahtarlar, efektler ve ölçeklendirme her sahne dahilinde kısıtlama olmadan belirleniyor ve video katmanlarının toplam sayısı sadece GPU kapasitesine bağlı oluyor.



KAIROS sisteminin merkezinde tüm video işleme işlemlerini gerçekleştiren ana çerçeve olan Kairos Core yer alıyor. Versiyon 1 ana çerçeve, video giriş ve çıkış işlemlerini bir Deltacast ağ geçidi kartı ve/veya COTS IP cihazları ile SDI ve HDMI ağ geçitlerindeki bir Mellanox 100 GbE NIC (Ağ Arayüzü Kartı) bağlantısı üzerinden yönetiyor. Tüm kontrol işlemleri, kurulum ve yazılım tabanlı kontrol panelinin arayüz yazılımı olan Kairos Creator ile Panasonic'in üstün kaliteli 2ME stili donanım kontrol paneli olan Kairos Control dahil olmak üzere ayrı bir Gbit Ethernet üzerinden çalışan cihazlardan yönetiliyor.



Herhangi bir operatör, mühendis veya TD gerek duyduğunda ağa daha fazla sayıda Kairos Creator veya Kairos Control sitesi eklenebiliyor. İlave ağ donanımı ve bir giriş ve çıkış genişletme lisansı ile kaynak ve ekran sayısı da artırılabiliyor. İlave lisans anahtarlarıyla ilave uyumluluk ve özellikler de temin edilebiliyor. İlave ana çerçeve, sistemin çoğu kurumun gereksinimlerini karşılayacak şekilde ölçeklenmesini sağlıyor. KAIROS'un satışa 2020'nin üçüncü çeyreğinde sunulacak olup en düşük konfigürasyonunun fiyatı yaklaşık 30.000 € olacak. Panasonic, bu düşük fiyatla canlı prodüksiyonun geleceğini bugüne getiriyor.



Panasonic, IP COTS donanım üreticileri ve lider grafik, otomasyon ve medya sunucu satıcılarını da içeren KAIROS Alliance Partners programını da duyurdu.