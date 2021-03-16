PALIT GeForce RTX 3080 GAMING PRO’nun öne çıkan özellikleri

Palit GeForce RTX 3080 GamingPro, oyun ve gelişmiş uygulamalar özelinde çarpıcı görseller sunan ve hızlı kare hızı ile birlikte yapay zeka hızlandırması sağlayan gelişmiş bir ekran kartı. Gelişmiş TurboFan 3.0 ile donatılan model, termal performans konusunda başarılı denebilir. Demir-siyah ve gümüş-gri bir tasarımı ARGB ile birleştiren kart, aynı zamanda oyuncuların kendi tarzına uyacak şekilde özelleştirilmiş aydınlatma efektlerine de izin veriyor.

Adreslenebilir RGB, oyuncuların her LED rengini özelleştirmesine olanak tanıyor. Palit ThunderMaster yazılımı ile aydınlatma efektlerini kişiselleştirebiliyorsunuz.

Diğer yandan kartın üzerinde bulunan "Alüminyum Alaşımlı Zırh" plakası, devre kartını tamamen kaplarken PCB üzerindeki tüm sıcak noktalara doğrudan bağlanıyor. Bu da güçlü bir koruma sağlarken, optimize edilmiş ısı dağılımını mümkün hale getiriyor. Kartta kullanılan ısı boruları, ısı yayılım alanını genişletmek için özel olarak çift U şeklinde oluşturulmuş. Bu sayede ısı transferinin verimliliği, geleneksel ısı borusu tasarımına göre daha başarılı.

Özellikle DLSS sayesinde GeForce RTX 3080 pek çok oyunda 4K çözünürlükte 100’ün üzerinde FPS değerleri sağlıyor. Ve bu kartı denemek için en uygun oyun ise Cyberpunk 2077…



Bir seneyi aşkın bir süredir dört gözle beklediğimiz Cyberpunk 2077 nihayet satışa sunuldu. Aralık ayında karşımıza çıkan oyun, The Witcher 3 ile pek çok oyuncunun dikkatini çekmeyi başaran CD Projekt’e ait bir yapım. Hal böyle olunca, özellikle de oyunun çıkışı öncesi basına sızdırılan bilgilerde beklenti hayli büyümüştü.



Oyun pek çok hatayla gelerek oyuncuları üzse de, grafikler söz konusu olduğunda özellikle de PC oyuncularına görsel şölen yaşattığı söylenebilir. Konsollara kıyasla PC’de oyun deneyimlemek her zaman daha farklı ve güzel bir tat vermiştir. Hem oyunları en yeni ekran kartlarıyla oynayıp müthiş grafiklere tanıklık ederken, NVIDIA’nın yeni ekran kartı serisi RTX 3080 de beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor denilebilir. İnceleme için ise Palit RTX 3080 Gaming Pro’yu kullandık. Palit, bu sektörün eski isimlerinden biri ve kaliteli bileşenlere sahip.

3070, 2080 Super serisinin performansını sunarken 3090 ise piyasadaki en güçlü ekran kartı konumunda. 3090, 8K desteğine de sahip; ancak fiyatlar da bu nedenle biraz ‘yüksek’. Biz ise iki kartın arasında bulunan RTX 3080 ile Cyberpunk 2077’i deneyimledik.



Yeni nesil NVIDIA ekran kartlarının tanıtılmasının ardından satışa sunulan modeller kısa sürede tükenirken, şu sıra bu kartlara ulaşmak da hayli güç. Oyuncuların bu kartlara yoğun bir ilgisi var.



Cyberpunk 2077 gibi sınıfının en iyi (grafik açısından) oyunlarını deneyimlemek istiyorsanız trendi takip etmeniz kaçınılmaz. Bu kartın özelliklerini anlayabilmek için Cyberpunk 2077’yi kullandık. Özellikle de RTX 3080 ile birlikte ışın izleme teknolojisinin farkını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve kesinlikle oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor diyebiliriz.

Oyunlarda 4K çözünürlükte 60 FPS görüntü almak isteyen oyuncuları hedefleyen RTX 3080, grafiksel olarak büyük bir sıçrama yapıyor. Test sırasında kartın 3’lü fanlı sistemi sayesinde herhangi bir sıcaklık problemiyle karşılaşmadık. Ayrıca kartın Overclock özelliği ile daha yüksek performansa da ulaşma şansınız var. Ancak oyunları deneyimlerken Overclock işlemini gerçekleştirmedik, daha doğrusu buna ihtiyaç duymadık. Zira kart yeteri kadar güçlü ve böyle bir arayış içine girmiyorsunuz.



Kartın tasarımına bakıldığında ise ilk olarak sizi gri ızgaralar karşılıyor. Orta kısmında bulunan RGB aydınlatma ile odanıza ışık saçabiliyorsunuz.

GeForce Experience üzerinden sürücü güncellemelerini yaparak kartı kullanmaya başladık. RTX açıkken ultra grafik ayarlarında Cyberpunk 2077’yi akıcı bir şekilde oynayabildik. DLSS’i performans modunda kullandığınız sürece herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Oyunda Night City gibi ışıklı panellerin ve neon ışıklı bir şehirde atmosfer çok daha farklı oluyor. Konsollardan farklı olarak kullandığımız kartın farkı bu noktada ortaya çıkıyor. Detayları en ince ayrıntısına kadar görebiliyorsunuz. Oyunlardaki aydınlatmada farklı bir boyuta geçildiğini söyleyebiliriz.



Kart, yansımalar ve gölge efektlerinden üç ayrı ışın izlemeli aydınlatma tekniğine kadar her şeyi kullanarak Night City’nin yaşayan bir şehir olduğuna oyun boyunca şahit oluyorsunuz. Işın izleme gölgeler, yansımalar ve aydınlatma teknikleri için kullanılıyor ama, aydınlatma teknikleri içerisinde de global aydınlatma, yayılımlı aydınlatma ve çevresel perdeleme gibi üç ayrı teknik için kullanılıyor.



Cyberpunk 2077 için en iyi ışın izleme grafiklerini RTX 3070 ve RTX 3080’de görebiliyorsunuz. Çünkü bu kartlar RT ultra ön ayarında 1080p’de çok zorlanmıyor. Diğer yandan 1440p veya 4K ışın izlemeyi görmek istiyorsanız seçiminiz RTX 3080 olmalı. Bu oyunda ışın izleme efektlerinin haritanın her yerinde iyi sonuçlar verdiğini söylemek yanlış olur.

Diğer yandan CyberpunK 2077’nin ışın izlemeli yansımaları işleme biçimiyle ilgili en önemli nokta yansımaların kaç yüzeye uygulandığı. Sadece normal cam ve su birikintileri değil, aynı zamanda oyunda daha mat elementler ve metaller içeren bir dizi yüzey var. Buralarda RTX 3080’nin farkını daha iyi anlayabiliyorsunuz.



Işın izlemeyi aydınlatma kapalıyken bazı alanlar doğal olmayan bir aydınlatmaya sahip olabiliyor, yapay durabiliyor. Söz konusu ayarı aktif hale getirdiğinizde ise o sahneye ışık ekleniyor ve farkı hemen görebiliyorsunuz.

Yağmurlu bir günde Night City’de sokaklarda dolaşırken ışın izlemeli yansımalar dikkatini çekiyor. Ultra ayarlarda bu oyunu oynarken gerçekten müthiş bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Pencereler ve su birikintileri, oyunun dünyasını oldukça gerçekçi yansıtıyor. Neon aydınlatma bulunan panellerin çeşitli gölgelere sahip olduğu görülüyor.

Işın izlemeli yansımaların etkisini su birikintisinde de görebiliyorsunuz. Duvarda bulunan neon aydınlatmanın yansıması hayli başarılı. Aynada kendinize bakarken dahi kartın bu özelliklerini deneyimleyebilirsiniz.



Özetle Cyberpunk 2077 gibi pek çok hataya sahip olan bir oyunda dahi RTX 3080, önemli bir başarıya imza atıyor. Diğer yeni oyunlarda da bu kartı deneyimlemek şart. Diğer yandan önemli bir hatırlatma da yapalım: İşlemci tarafında performans kaybı yaşamamak için de bu karta en uygun işlemciyi kullanmanız gerekiyor.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ DLSS

Böyle bir karttan bahsetmişken, DLSS’in detayına inmeden olmaz. DLSS NVIDIA'nın geliştirmiş olduğu bir yapay zeka teknolojisi. Kısaca, NVIDIA RTX ekran kartları üzerinde yer alan tensör çekirdekleri (yapay zeka işlem birimleri) sayesinde oyun daha düşük bir çözünürlükte hesaplanıp ekran çözünürlüğüne yükseltiliyor. Örnek olarak 4K çözünürlükteki bir monitörde oyun oynuyorsak, oyun motoru oyun hesaplamalarını sanki çözünürlüğü 1080p olarak seçmişiz gibi yapıyor ama DLSS aradaki eksik pikselleri yapay zeka algoritması ile belirleyip bizim oyunu yine de 4K'da görmemizi sağlıyor. Bu sayede kimi zaman iki kata kadar bir performans artışı (FPS değeri olarak) yakalamış oluyoruz.

DLSS'i güçlendiren nöral ağ, oyun yapımcılarının sağladığı 16K çözünürlükteki süper görüntüler ile eğitildiği için, Death Stranding örneğinde olduğu gibi DLSS'i açmak sadece performans kazancı değil, görüntü kalitesinde de bir artışa sebep olabiliyor. Geçen sene Wolfenstein: Youngblood oyunu ile kullanıcıların karşısına çıkan DLSS 2.0 sayesinde bütün oyunlar için tek bir yapay zeka modeli kullanılıyor ve yapay zekanın her bir oyuna özgü eğitilmesi gerekmiyor. Hatırlayacak olursanız, DLSS’in ilk sürümünde her oyun için ayrı bir yapay zeka eğitimi gerçekleşmesi gerekiyordu.

Tek bir yapay zeka modeli ve yakın zamanda duyurulan Unreal Engine plugin’i sayesinde DLSS’i eskisinden de daha fazla oyunda görmeye başlayacağız. Yerli yapım Mount & Blade II: Bannerlord bu entegrasyon sürecinin son örneklerinden.

4K ve 8K çözünürleklerde harikalar yaratan ultra performans moduna da değinmeden geçemeyeceğim. DLSS sayesinde NVIDIA artık 8K çözünürlükte oyun oynamayı da mümkün kıldı diyebiliriz. DLSS ultra performans modu oyunu 1440p’de çalıştırıyor (yani 2K), ardından yapay zeka algoritmaları ile oyunu 8K çözünürlüğe yükseltiyor. Yapay zeka modeli çok başarılı olduğu için 2K ve 8K arasında piksel sayısı bakımından tam tamına 9 kat fark olmasına rağmen DLSS başarılı bir şekilde ultra performans modunda ekrana gerçeğini aratmayacak bir görüntü koymayı başarıyor ve FPS değerlerini oynanabilir seviyelere taşıyor. 4K çözünürlükte ise DLSS ulta performans modu sayesinde 90-100 civarı FPS rakamları görmek mümkün. HDMI 2.1 bağlantısına sahip yeni nesil 4K 120Hz televizyonunuz varsa, GeForce RTX 3080 sayesinde Cyberpunk’ı görüntü kalitesinden taviz vermeden yüksek FPS değerleri ile oynayabilirsiniz.

DLSS Destekleyen oyunlar

Amid Evil

Anthem

Battlefield V

Bright Memory

Call Of Duty: Black Ops Cold War

Control

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Deliver Us The Moon

F1 2020

Final Fantasy XV

Fortnite

Ghostrunner

Iron Conflict

Justice

Marvel's Avengers

Mechwarrior V: Mercenaries

Metro Exodus

Minecraft

Monster Hunter: World

Shadow of the Tomb Raider

Watch Dogs Legion

Wolfenstein Youngblood

DLSS destekleyecek oyunlar

Atomic Heart

Boundary

Call Of Duty: Warzone

Edge Of Eternity

FIST: Forged In Shadow Torch

Five Nights At Freddy's Security Breach

JX3

Mortal Shell

Mount & Blade II Bannerlord

Outriders

Ready Or Not (early access launch)

Scavengers

The Medium

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Xuan-Yuan Sword VII

Diğer bir deyişle 8K çözünürlükte oynamak için çoğu zaman DLSS’in ultra-performans modundan yararlanmak gerekiyor. Peki DLSS ultra performans modu ne yapıyor? Oyunu 1440p’de çalıştırıyor (yani 2K), ardından yapay zeka algoritmaları ile oyunu 8K çözünürlüğe yükseltiyor. Yapay zeka modeli çok başarılı olduğu için 2K ve 8K arasında piksel sayısı bakımından tam tamına 9 kat fark olmasına rağmen DLSS başarılı bir şekilde ultra performans modunda ekrana gerçeğini aratmayacak bir görüntü koymayı başarıyor ve FPS değerlerini oldukça artırıyor.