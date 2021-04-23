PAK dosyası nedir ve nasıl açılır? .pak dosyası açma işlemi ve program önerisi

PAK dosyası, oldukça popüler olan ve birçok kişi tarafından bilinmekte olan bir pakettir. Oldukça sık olarak kullanılmakta olan çevrimiçi sesli ve görüntülü iletişim programı olan Skype tarafından kullanılmaktadır. Aynı zamanda PAK dosyası sıkıştırılmış dosya anlamına da gelmekte ve eski bir tip sıkıştırma yöntemi olarak da bilinmektedir.

PAK Dosyası Nedir?

PAK dosyası kısaltılmış olarak kullanılmakta olan bir dosya ismidir. Özellikle bilgisayar oyunlarında gerekecek tüm dosyaları birleştirerek tek bir dosya haline getirmek için tercih edilmekte olan bir sıkıştırma yöntemi olarak bilinmektedir. En fazla bilinen ve yaygın olarak kullanılmakta olan PAK dosyası programı ise Winzip olarak bilinmektedir. Siz de bu ve benzeri programları kullanarak dosyalarınızı sıkıştırabilirsiniz. Aynı zamanda sıkıştırarak kullandığınız takdirde bilgisayarınızda daha az yer kaplayacağı için de tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. PAK dosyası görürseniz sıkıştırılmış bir dosya olduğunu anlayabilirsiniz.

PAK Dosyası Nasıl Açılır?

PAK dosyasını açmak için bir programa ihtiyaç duyabilirsiniz. Genel olarak video oyunları tarafından kullanılmakta olan PAK dosyaları nadiren de olsa internet tarayıcıları ve diğer uygulamalar tarafından da kullanılabilmektedir. Windows kullanıcıları için PAK dosyalarının açılabileceği çeşitli programlar bulunmaktadır. .

.Pak Dosyası Açma İşlemi

PAK dosyaları sıkıştırılmış dosyalar olduğu için çok sayıda dosya içerebilirler. PAK dosyasını açmak için ilk olarak bilgisayarınızda doğru bir uygulamanın yüklü olması gerekmektedir. Sonrasında ise uygulamayı yükledikten sonra sağ tıklayarak gelen seçenekler üzerinden dosyaları bir klasörün içerisine çıkarmayı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda dosyaları klasöre çıkarmadan da sıkıştırılmış dosyanın içerisinde de görüntüleme imkanı bulabilirsiniz.

Program Önerisi

PAK dosyalarını açmak için bilgisayarınıza çeşitli programlar indirerek yükleyebilirsiniz. Bunlardan bazıları ise; QuArK, Sprite Explorer, Wally, DePacker ve Pak Explorer olarak sıralanabilir. İstediğinizi seçerek yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.