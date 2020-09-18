Özel yetenekli çocuklar Teknofest finallerine kaldı

Zeka Gücü Sınıfları, iddialı projelere imza atmaya devam ediyor. Dünya çapında da birçok yarışmada derece elde eden Zeka Gücü Sınıfları, bu kez onlarca başarılı projeyle TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında finale kaldı.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl teknoloji yarışmalarını 21 kategoride düzenliyor. Turkcell tarafından Türkiye’de eğitim veren 10 BİLSEM’de bulunan Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları da ürettiği yeni teknolojilerle yarışmada 50 projeyle 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan finallere kaldı. Zeka Gücü Projesi kapsamında şirketin materyal desteği sağladığı diğer 35 BİLSEM’de eğitim gören öğrenciler de 67 projeyle finallere kalarak büyük ödül için yarışmaya hak kazandı.



“Akıllı Ulaşım”, “İnsanlık Yararına Teknoloji”, “Eğitim Teknolojileri”, “Çevre ve Enerji Teknolojileri”, “İnsansız Hava Aracı”, “Tarım Teknolojileri” gibi alanlarda projeler üreten genç ekipler, bugüne dek ulusal ve uluslararası yarışmalarda 300’den fazla ödül kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Zeka Gücü Projesi, Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırıyor ve onların erken yaşta kendini keşfetmesine imkan sağlıyor. Maker Hareketi’ne yönelik en kapsamlı adımlardan biri olarak görülen Zeka Gücü Projesi ile çocuklar sınıflarda yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor ve projeler geliştiriyor.

3D yazıcıdan ‘Uçan Küre’ prototip üretildi

Gaziantep Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi’nden Matematik Kodlama Tasarım Takımı, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları - Uçan Araba Tasarım Yarışması’nda ‘Uçan Küre’ isimli tasarımıyla finale kaldı. Tuana Kapıdere, Nehir Özkeleş ve Mustafa Ali Şahin’den oluşan takımın geliştirdiği zamandan ve enerjiden tasarruf eden, ulaşım sorununa çözüm getirmek amacıyla tasarlanan ‘Uçan Küre’, hem karada hem havada ulaşım olanağı sağlıyor. ‘Uçan Küre’nin prototip üretim süreci Zeka Gücü sınıfında bulunan 3D yazıcılarda öğrencilerin ve öğretmenlerinin özverili çalışmaları sonucunda tamamlandı.



