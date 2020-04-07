Oyunseverler Kovid-19'a karşı eğlenirken bilinçlenecek

Zula'nın geliştiricisi InGame Group'un üst yöneticisi (CEO) Burak Gözalan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla birlikte Türkiye'de ve dünyada dijital araçların kullanımının büyük ölçüde arttığını belirterek, "11 Mart'tan itibaren Zula'nın oyuncu sayında da dikkate değer artış oldu." dedi.

Film ve video izleme platformlarının yanı sıra oyun sektörünün trafiğinin de tüm dünyada arttığına dikkati çeken Gözalan, "Zula, Türkiye'de kendi alanında en büyük oyun olduğu için şu anda kendi rekorunu kırıyor. Günlük aktif kullanıcı sayımız yüzde 20 artarken, aylık kazandığımız yeni kullanıcı sayımız ise yüzde 15 artış gösterdi. Normalde günlük ortalama 60 dakikaya yakın olan oyun oynama süresi süresi ise yüzde 17 arttı." diye konuştu.

"Koronavirüs önlemlerini içeren grafitiler yer alıyor"

Gözalan, toplumun koronavirüse karşı bilinçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu ve pandeminin yayılmasına karşı önem taşıyan 14 kuralı oyun içine yerleştirdiklerini anlattı.

Uzmanların, salgınla etkin mücadele için gerekli tedbirlerin alınması kapsamında toplumsal bilinçlenmenin önemini sürekli vurguladığını hatırlatan Gözalan, "Yerli bir oyun şirketi olmanın bize verdiği sorumlulukla bu bilinçlendirmeye kendi alanımızda katkıda bulunmak istedik. Devlet tarafından alınan koruma tedbirlerinin 20 yaş altını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin ardından, oyuncu kitlemizin önemli bir kısmının bu gruptan olması nedeniyle EvdeKal etkinliklerini çeşitlendirerek sürdürme kararı aldık." dedi.



Gözalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zula'ya giriş yapan kullanıcılar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ilk günden bu yana, 14 kuralın tamamını üst ekranda, duyurular ekranında ve sunucu seçimlerinden sonraki üst ekranda devamlı olarak görüyor. Buna ek olarak oyunda Safranbolu, Üsküdar Sokakları, Çukur ve Favela haritalarına eklenen grafitiler aracılığıyla da aynı mesajlar kullanıcılara iletiliyor.

Öte yandan, Zula'da oyunculara zaman zaman oyunda ne kadar süre geçirdiklerine yönelik bilgilendirme de yapılıyor. Oyunda geçirilen süre oyuncuya saatte bir hatırlatılarak ara vermeleri öneriliyor. Oyunseverlerin evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla oyun içinde '#EvdeKal' etkinlikleri düzenlenirken, Zula partnerlerinin de destekleriyle oyunculara çeşitli oyun içi hediyeler veriliyor."

"Oyun oynamak, güvenli sosyalleşmenin ve stres atmanın bir yolu"

Koronavirüsle birlikte oyun oynama süreleri ve aktif kullanıcı sayısında meydana gelen artışın, oyunların insanlar için vakit geçirmenin ötesinde bir anlam taşıdığını gösterdiğini aktaran Gözalan, "Dijital oyunlar; stresle başa çıkma, sosyal beceriler kazandırma, stratejik düşünme yeteneği ve ekip çalışmasına yatkınlık gibi becerileri geliştirmeye katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gözalan, bu noktada oyunların iyi vakit geçirmek ve kişisel gelişim sağlamak açısından bir araç olarak öne çıktığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda sadece biz değil bütün dünya çok stresli bir dönemden geçiyor. Sürekli gündemi düşünmek de insanlarda kaygı yaratarak zarar verebiliyor. Oyun oynamak, insanlar için güvenli bir şekilde sosyalleşmenin ve stres atmanın bir yolu oluyor. Oyuncular, geçirdikleri oyun süresi boyunca bu stresli düşüncelerden uzak kalıp oyundaki mücadeleye ve kazandıkları başarılara odaklanabiliyor.”