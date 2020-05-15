Oyun videosu nasıl kayıt edilir? En iyi ücretsiz oyun videosu çekme ve kaydetme programı önerisi

Ücretsiz bir şekilde videolar çekip kaydetmek mümkün iken, ekrandaki videoları çekip kayıt etmek de oldukça kolaydır. Bunun için birçok program bulunmaktadır. Özellikle oyunlar için tercih edilebilecek uygun programlar internet üzerinden bulmak mümkündür.

Oyun Videosu Nasıl Kayıt Edilir?

Hem oyunlar için, hem de günlük hayatta kullanmak için video kaydetme programları bulunmaktadır. Fakat oyunlar için program seçerken seçilen programların bazı özelliklere uyumlu olması gerekir. Bu programlar diğer video kaydetme programlarına göre bazı ek özelliklere sahip olmalıdır. Oyun videosu kayıt edilir iken seçilecek programlarda olması gereken özellikler şunlardır:

- Sitenin kaliteli bir şekilde videoyu kaydetmesi gerekir.

- Ses kaydı kaliteli olmalıdır. Kayıt edilecek olan sesler kullanıcının isteğine göre seçilmelidir.

- Video kayıt yapılır iken sistemi yormamalı ve performansı düşürmemelidir.

- Oyunları ve ekran çözünürlüğünü otomatik olarak algılamalıdır.

- Kayıt edilen video dosyasının boyutu çok yüksek olmamalıdır.

En İyi Ücretsiz Oyun Videosu Çekme ve Kaydetme Programı Önerisi

Oyun videolarının kaliteli bir şekilde kayıt edilebilmesi gerekmektedir. Bunun için bu programların bazı özellikleri ve unsurları barındırması gerekmektedir. Programlar özellikle kaliteli video kayıt yapması ve ses kaydının kaliteli olması oldukça önemlidir. Bunlar dışında ekran çözünürlüğü ve boyutları da oyun videosunun kaliteli bir şekilde çekilmesi için çok önemli bir unsurdur. Bu özellikleri barındıran ve kolaylıkla oyun videosu çekilebilen programları sizler için derledik.

- Oyun videosu çekme ve kaydetme programlarından birisi Nvıdıa Shadowplay programıdır. Bu program sadece Nvidia ekran kartına sahip olan kişilerin kullandığı bir ekran kaydetme programıdır. Birçok özelliği bulunur. Bu sebeple kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir programdır. Bu program donanım tabanlı kayıtlar yapar ve oyundaki performansı en az derecede etkiler. Manuel kayıt sistemi bulunmasından dolayı sınırsız bir şekilde video kayıt edilebilir.

- Diğer bir program ise Amd Gaming Revolved programıdır. Bu program donanım tabanlı kayıt yapmaktadır. Kişilerin belirleyeceği kalitelerde video ve ses kaydı yapma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca oyunları optimize eder. Bu sayede hızlandırma seçeneği mevcuttur.

- Fraps uzun yıllar boyunca video çekme programları arasında en çok tercih edilen programlar arasında yer almıştır. Bunun en büyük sebebi direk oyun üzerine odaklanmış ilk program olmasıdır. Bu programda ücretli ve ücretsiz olarak iki versiyon bulunmaktadır. Fraps programında yüksek kalite ve çözünürlükte kayıt yapılabilme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca video kaydı esnasında oyunda performans kaybı azdır. Minimum derecede etkiler.