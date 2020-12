Oyun satışları 2020'de rekor kırdı

Oyunfor'un verilerine göre, oyun sektörü en yüksek satış rakamlarına ulaşıp rekor kırararak geçtiğimiz yıla kıyasla %29 gibi beklenenin çok üstünde bir büyüme gösterdi.



2020’nin şampiyonu PUBG Mobile



Verilere göre, Türkiye’de 2020’nin en çok oynanan oyunu PUBG Mobile oldu. Oyunun orijinal, masaüstü versiyonu PlayerUnknown’s Battlegrounds ise kendisine 12. sırada yer buldu. Bununla beraber, çıktığı günden bu yana popülaritesini koruyan; World of Warcraft, Counter Strike: Global Offensive ve Metin2 gibi klasik, çok oyunculu oyunlar, üst sıralarda yer almaya devam etti. Diğer yandan, bir ¨futbol ülkesi¨ olan ülkemizde oyuncular; FIFA, PES ve FM gibi futbol / menajerlik oyunlarından vazgeçmeyerek bahsi geçen serilerin yeni sürümlerine yoğun ilgi gösterdiler.

Satışlar, kategorik dağılımda ise 2019’a göre PC platformunda %5, konsollarda %1 düşüş gösterirken mobil oyun kategorisinde %6 artış gösterdi.



2020’nin en çok oynanan 15 oyunu:



1. PUBG Mobile

2. World of Warcraft

3. Call of Duty: Mobile

4. League of Legends

5. Lords Mobile

6. Counter Strike: Global Offensive

7. FIFA 2020

8. Fortnite

9. PES 2020

10. FM 2020

11. Metin2

12. PlayerUnknown’s Battlegrounds

13. Valorant

14. Call of Duty: Black Ops 4

15. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege



Kadınların oyunlara ilgisi artıyor



2020 yılında, kadınların oyunlara olan ilgisi önceki yıllara göre hatırı sayılır bir şekilde yükseldi. Verilere göre kadınlar 2019’da toplam oyun alışverişlerinin %18’ini gerçekleştirirken 2020’de bu oran %30’a çıktı.



2020’nin en çok oyun alışverişi yapan ikinci şehri İzmir



2020’de en çok oyun alışverişi yapan şehir İstanbul, ikinci şehir ise Ankara’yı geride bırakan İzmir oldu. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak Bursa, Antalya’yı geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti.



30 yaş üstü gamer’ların sayısı artıyor



2020’de oyun alışverişi yapan 30 yaş üstü oyuncuların sayısı geçtiğimiz yıla göre %15 artış gösterdi. 30 yaş altı oyuncular genelin %53’ünü oluştururken 30 yaş üstü oyuncular %47’sini oluşturuyor.