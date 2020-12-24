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Teknoloji
Haber Giriş: 24.12.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Oyun satışları 2020'de rekor kırdı

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Oyun satışları 2020'de rekor kırdı
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Türkiye'de oyun satışları 2020 yılında en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bu başarının sebebi ise pandemi ile beraber evde kalma sürelerinin artması ve mobil oyunlarda yaşanan patlama.

Oyunfor'un verilerine göre, oyun sektörü en yüksek satış rakamlarına ulaşıp rekor kırararak geçtiğimiz yıla kıyasla %29 gibi beklenenin çok üstünde bir büyüme gösterdi.

2020’nin şampiyonu PUBG Mobile

Verilere göre, Türkiye’de 2020’nin en çok oynanan oyunu PUBG Mobile oldu. Oyunun orijinal, masaüstü versiyonu PlayerUnknown’s Battlegrounds ise kendisine 12. sırada yer buldu. Bununla beraber, çıktığı günden bu yana popülaritesini koruyan; World of Warcraft, Counter Strike: Global Offensive ve Metin2 gibi klasik, çok oyunculu oyunlar, üst sıralarda yer almaya devam etti. Diğer yandan, bir ¨futbol ülkesi¨ olan ülkemizde oyuncular; FIFA, PES ve FM gibi futbol / menajerlik oyunlarından vazgeçmeyerek bahsi geçen serilerin yeni sürümlerine yoğun ilgi gösterdiler.
Satışlar, kategorik dağılımda ise 2019’a göre PC platformunda %5, konsollarda %1 düşüş gösterirken mobil oyun kategorisinde %6 artış gösterdi.

2020’nin en çok oynanan 15 oyunu:

1. PUBG Mobile
2. World of Warcraft
3. Call of Duty: Mobile
4. League of Legends
5. Lords Mobile
6. Counter Strike: Global Offensive
7. FIFA 2020
8. Fortnite
9. PES 2020
10. FM 2020
11. Metin2
12. PlayerUnknown’s Battlegrounds
13. Valorant
14. Call of Duty: Black Ops 4
15. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Kadınların oyunlara ilgisi artıyor

2020 yılında, kadınların oyunlara olan ilgisi önceki yıllara göre hatırı sayılır bir şekilde yükseldi. Verilere göre kadınlar 2019’da toplam oyun alışverişlerinin %18’ini gerçekleştirirken 2020’de bu oran %30’a çıktı.

2020’nin en çok oyun alışverişi yapan ikinci şehri İzmir

2020’de en çok oyun alışverişi yapan şehir İstanbul, ikinci şehir ise Ankara’yı geride bırakan İzmir oldu. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak Bursa, Antalya’yı geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti.

30 yaş üstü gamer’ların sayısı artıyor

2020’de oyun alışverişi yapan 30 yaş üstü oyuncuların sayısı geçtiğimiz yıla göre %15 artış gösterdi. 30 yaş altı oyuncular genelin %53’ünü oluştururken 30 yaş üstü oyuncular %47’sini oluşturuyor.

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