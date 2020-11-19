Oyun ödülleri 22 Kasım'da sahiplerini bulacak
2012 yılından beri ülkemizde geliştirilen orijinal fikri mülkiyete sahip oyunları belirleme ve ödüllendirme amacıyla Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi) iş birliğiyle düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'nin 2020 yılı etkinliği COVID-19 sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlenecek.
Kristal Piksel’e yapılan başvurular oyun dünyasının, medyanın ve akademik camianın isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriliyor ve başvuran oyunlar En İyi Mobil, PC, Konsol, Hypercasual, Görsel Tasarım gibi 13 kategoride yarışacaklar.
1 Kasım’da son başvurularını alan Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri 22 Kasım 2020, Pazar günü saat 16:00’da sahiplerini buluyor.
Tayın, TOGED YouTube ve TOGED Facebook hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.
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