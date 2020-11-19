Oyun ödülleri 22 Kasım'da sahiplerini bulacak

Kristal Piksel’e yapılan başvurular oyun dünyasının, medyanın ve akademik camianın isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriliyor ve başvuran oyunlar En İyi Mobil, PC, Konsol, Hypercasual, Görsel Tasarım gibi 13 kategoride yarışacaklar.



1 Kasım’da son başvurularını alan Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri 22 Kasım 2020, Pazar günü saat 16:00’da sahiplerini buluyor.



Tayın, TOGED YouTube ve TOGED Facebook hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.



