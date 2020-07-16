MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOverwatch'ta Sigma'nın Maestro görevi başladı
GeriTeknoloji Overwatch'ta Sigma'nın Maestro görevi başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 16.07.2020 - 07:48,Son Güncelleme:

Overwatch'ta Sigma'nın Maestro görevi başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Overwatch'ta Sigma'nın Maestro görevi başladı
Abone Olgoogle-news

Overwatch bünyesinde PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch'te devrede olan Sigma'nın Maestro görevi başladı.

Sigma'nın Maestro Görevi ayrıca yeni Overwatch: Cities & Countries albümünün çıkışına sahne olacak. Bu albüm, dünyanın pek çok noktasında yer alan Overwatch harita ve görevlerinin müziklerini içeriyor.

playoverwatch.com/music adresine gidip müzik platformu üstünden (Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music ya da YouTube) albümü dinleyebilirsiniz.

Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiğiniz galibiyetlerle yeni oyuncu simgeleri, bir yeni ifade ve bir yeni efsanevi kostüm kazanabiliyorsunuz: Maestro Sigma!

3 Galibiyet | 2 Oyuncu Simgesi
6 Galibiyet | 1 Yeni İfade
9 Galibiyet | 1 Yeni Efsanevi Kostüm: Maestro Sigma

Oyunların öncesinde, sonrasında ve oyunlar sırasında Twitch yayıncılarını izleyerek daha fazla müzikal içeriğe sahip olunabiliyor. 27 Temmuz tarihine kadar istediğiniz Overwatch yayınını Twitch üstünden izleyerek altı adet Sigma'nın Maestro Görevi spreyi edinebilirsiniz.

2 Saat İzle | 1 Yeni Sprey
4 Saat İzle | 2 Yeni Sprey
6 Saat İzle | 3 Yeni Sprey

Klasik saat yerine neden akıllı saat almalı?Kol saatleri akıllandı, tasarımıyla klasik kol saatlerinden bir farkı kaldı. Peki klasik saat yerine neden akıllı saate geçiş yapmalı? (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle