Overwatch'ta Sigma'nın Maestro görevi başladı

Sigma'nın Maestro Görevi ayrıca yeni Overwatch: Cities & Countries albümünün çıkışına sahne olacak. Bu albüm, dünyanın pek çok noktasında yer alan Overwatch harita ve görevlerinin müziklerini içeriyor.

playoverwatch.com/music adresine gidip müzik platformu üstünden (Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music ya da YouTube) albümü dinleyebilirsiniz.

Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiğiniz galibiyetlerle yeni oyuncu simgeleri, bir yeni ifade ve bir yeni efsanevi kostüm kazanabiliyorsunuz: Maestro Sigma!

3 Galibiyet | 2 Oyuncu Simgesi

6 Galibiyet | 1 Yeni İfade

9 Galibiyet | 1 Yeni Efsanevi Kostüm: Maestro Sigma



Oyunların öncesinde, sonrasında ve oyunlar sırasında Twitch yayıncılarını izleyerek daha fazla müzikal içeriğe sahip olunabiliyor. 27 Temmuz tarihine kadar istediğiniz Overwatch yayınını Twitch üstünden izleyerek altı adet Sigma'nın Maestro Görevi spreyi edinebilirsiniz.

2 Saat İzle | 1 Yeni Sprey

4 Saat İzle | 2 Yeni Sprey

6 Saat İzle | 3 Yeni Sprey



