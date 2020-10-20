Orianna Counter (Ct) - Orianna Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Orianna karşısına seçeceğiniz şampiyonu düzgün bir şekilde seçmeniz çok önemlidir. İyi bir şampiyon seçtiğiniz zaman oyundaki avantajınız da artacaktır. Orianna yeteneklerini ve zayıflıklarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

Orianna Counter

Orianna bir zamanlar her insan gibi et ve kemikten oluşmuştur. Ancak şimdilerde tamamen mekanik çarklardan oluşan bir teknoloji ürünüdür. Zaun'un aşağı kısımlarında bir kaza geçirerek ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Bu nedenle vücudunun artık çalışamaz durumdaki bölümlerinin yerine tek tek mekanik bölümler takılmıştır. Orianna kendine arkadaşlık eden ve onu kötülüklere karşı sürekli koruyan bir pirinç küre ile beraber gezer. Orianna Piltover ve çevresindeki merak uyandıran şeyleri keşfetmektedir.

Orianna Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Gragas

l Syndra

l LeBlanc

l Ziggs

l Zed

l Diana

Orianna Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Lux

l Ryze

l Karthus

l Annie

l Cassiopeia

l Kayle

Orianna İyi Yönleri ve Yetenekleri

İşleyen Demir: Orianna bu yeteneği ile normal yaptığı saldırılarda düşmanlarına daha çok zarar vermektedir. Bu zararların miktarları Orianna aynı düşmana saldırı gerçekleştirdikçe artmaktadır.

Komut Saldır: Orianna topuna emir verir ve hedefteki düşmana saldırmasını sağlar. Top ilerlerken önüne çıkan diğer düşmanlara da büyük zararlar verir.

Komut Uyumsuzluk: Orianna bu yeteneği ile topuna emir verir ve çevresine büyük bir zarar verecek bir büyü darbesi oluşturur. Bu enerji darbesi sonunda Orianna'nın müttefikleri hızlanırken düşmanları yavaşlayacaktır.

Komut Koru: Orianna bu yeteneği ile topuna emir verir ve topu seçtiği bir arkadaşına yapışarak ona kalkan görevi görür. Bunun yanında şampiyona doğru giderlerken çarptıkları her düşmana da zarar verirler. Topun kalkan görevi gördüğü şampiyon ekstradan büyü direnci ile zırh direnci elde eder.

Komut Şok Dalgası: Orianna küresine emir verir ve kısa süre sonra bir şok dalgası oluşur. Böylece yakınında bulunan düşmanlara küreye doğru çekilirler.