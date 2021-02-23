Oppo yeni teknolojilerini Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıkardı

Tüketici elektroniği ve çip üretimi sektöründen iş ortakları ile Çin Telekomünikasyon Teknoloji Laboratuvarı'ndan (CCTL) şarj teknolojisi uzmanlarını buluşturan konferansta hızlı şarj teknolojisinin geleceği tartışıldı.

Aynı anda, Oppo'nun standında şarj konusunda en yeni teknolojilere sahip birçok ürün sergilendi. Bunların arasında 4,000mAh telefon pilini sadece 20 dakikada %100 şarj edebilen 125W hızlı şarj ve aynı pili 30 dakika gibi az bir sürede şarj edebilen 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ürünleri yer aldı. Ayrıca birçok iş ortağının fikri mülkiyeti şirkete ait teknolojilerin lisansı ile ürettikleri ürünler de tanıtıldı.

5G İnovasyon ve Yatırım Zirvesi'nde 5G teknolojisi hakkında konuşmak üzere Mobil Dünya Kongresi'ne davet edilen Oppo Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Henry Tang, şu açıklamalarda bulundu: “5G teknolojisinin hepimizin yaşam biçimini değiştireceğine kesinlikle inanıyoruz. Kapsam ve kapasite genişledikçe, çeşitli alanlarda gelişen ve tüketicilere beklenmedik deneyimler getiren yeni uygulamaların olduğunu göreceğiz. Halihazırda küresel bir 5G standardının geliştirilmesinde yer aldık. Bundan sonrası için de TV'den CPE'ye ve artırılmış gerçekliğe kadar yeni 5G cihazlarını keşfetmeye devam edeceğiz."

Şirketin Mobil Dünya Kongresi'ndeki standında, hızlı şarj alanı da dahil olmak üzere dört alanda bir dizi inovatif teknolojinin tanıtımı yapılıyor.



Geleceğin Akıllı Evi, şirketin nesnelerin interneti ürünlerinin evlerimizi nasıl eskisinden çok daha akıllı ve bağlantılı hale getirdiğini gösteriyor. Bu alandaki ürünlerin merkezinde Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF Sistemi tarafından desteklenen 5G müşteri ekipmanı (CPE) Omni bulunuyor ve fikri mülkiyeti şirkete ait iki anten sayesinde 5G sinyallerini istikrarlı ve yüksek hızlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürüyor.

O-Reserve 5G anten sistemi mümkün olan en iyi sinyali almak için Sub-6GHz 5G spektrumunu kullanıyor ve bir seferde sekiz anteninden dördünü otomatik olarak seçebiliyor. Aynı zamanda O-Motion 360° teknolojisi ile antenler tam olarak döndürebiliyor; böylece CPE'nin optimum 5G milimetre sinyalini alacak şekilde otomatik konumlanması sağlanıyor. Qualcomm Technologies ve Ericsson ile kısa bir süre önce Omni ile 5G milimetre teknolojisini başarılı bir şekilde test eden OPPO, 4.06Gbps düzeyine varan uydudan indirme hızına ulaştı.

OPPO standını ziyaret edenler Omni'nin anten sistemleri ve diğer 5G teknolojileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik ile alışveriş ve oyun deneyimleri yaşayabiliyor.

Geleceğin Teknolojileri alanında ziyaretçiler ekranı 6,7'den 7,4 inçe çıkabilen Oppo X 2021 konsept telefonu yakından inceleme fırsatı bulabiliyor. Ziyaretçiler aynı zamanda, şirketin 7.5W'a kadar şarj gücü sağlayan yeni Wireless Air Şarj teknolojisi ile şarj etmenin ne kadar hızlı ve kolay olduğunu görebiliyor. Bu en yeni inovasyon diğer kablosuz şarj etme teknolojilerinin bazı sorunlarını aşmak için manyetik rezonans kullanıyor ve cihaz şarj etme matına 10 cm mesafeye gelir gelmez çalışmaya başlıyor.

Reno5 Pro+ 5G Artist Limited Edition dahil olmak üzere Reno 5 Serisi de akıllı telefon alanında sergileniyor. Tasarımı grafik sanatçısı Joshua Vides ile birlikte yapılan bu güzel cihazda kullanılan elektrokromik cam sayesinde arka panelin rengi tek bir dokunuşla gümüşten maviye dönüyor.