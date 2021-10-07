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Oppo yeni kablosuz kulaklığını Türkiye'ye getirdi

#Oppo#Kablosuz Kulaklık#Oppo Enco Free2
Oppo yeni kablosuz kulaklığını Türkiyeye getirdi

Oppo, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliğinin ürünü olan yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco Free2'yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu.

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Kulaklıklar, kullanıcıların yalnızca kendi kulaklarına göre özelleştirilebilen ses güçlendirme özelliği ile donatıldı. Bu özellikler, üç mikrofonlu çağrıda gürültü engelleme, optimize edilmiş kullanım konforu ve 30 saate kadar sürebilen pil ömrü takip ediyor. 

Şehrin gürültüsü arttıkça, etkili bir gürültü engelleme artık bir ihtiyaca dönüşüyor. İşte tam burada Enco Free2 gerçek kablosuz gürültü engelleyici kulaklığının kişiselleştirilmiş ANC özelliği devreye giriyor. Oppo akustik ekibinin kullanıcı deneyimi verilerini toplayarak ve gerçek kulak testleri yaparak geçirdiği sayısız saatlerin bir ürünü olan kişiselleştirilmiş ANC, yeni nesil bir teknoloji... Bu özellik etkinleştirildiğinde, Enco Free2, gürültü engellemede kullanacağı ses eğrisini ve algoritmasını kullanıcının kulak kanalının yapısına göre optimize ediyor.  

Enco Free2, büyük miktarda veriyi işleme konusunda uzmanlaşmış üç çekirdekli bir ANC çipi ile bir araya geldiğinde, 42 dB'ye kadar gürültü engelleme aralığına sahip oluyor. Hibrit ANC özelliği ise geliştirilmiş rüzgar gürültüsü önleme kanalı ve hızla değiştirilebilen Saydamlık Modu ile yeni nesil kulaklıkların gürültü engelleme deneyimini bizlere sunuyor. 

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Kulaklık ayrıca kişiselleştirilmiş ses güçlendirme yeteneğini kullanıyor. Enco Free2, kullanıcının kulağına göre uyarlanmış bir ses dengeleme algoritması ve ses eğrisi oluşturmak için kullanıcının duyma hassasiyetini değerlendiren bir test uyguluyor. Enco Free2 kulaklığı kullandığınız sürece, baslar, ortalar ve tizleri net sunuyor. 

Oppo, Danimarkalı ses devi Dynaudio ile birlikte geliştirdiği Enco X modelinden sonra OPPO Enco Free2'nin sesini birlikte ayarlamak için işbirliği yaptı. Kulaklık, üç mikrofonla çağrıda gürültü engelleme özelliğiyle donatıldı. Özelliğin tasarımı, çevredeki gürültüyü azaltırken insan sesini iyileştiriyor, özellikle rüzgar sesine ve gürültülü ortamlara karşı etkili bir çözüm sunuyor.  

Düşük gecikmeli Bluetooth 5.2 iletimi ile donatılan kulaklık, oyun sırasında görüntü ve sesi kullanıcılara senkronize bir şekilde sağlıyor. Pil ömrüne gelince, Enco Free2 kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanılabiliyor.  

OPPO Enco Free2'nin Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL.

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