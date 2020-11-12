Oppo Inno Day 2020 etkinliğinde ne duyurulacak?

İlk olarak 2019 yılında düzenlenen Oppo Inno Day, şirketin, geleceğin teknolojilerinin olanaklarını keşfederken öngörülerini paylaştığı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 'akıllı bağlantı' fikrine odaklanan şirket, bu yıl ikinci kez gerçekleştireceği etkinlikte 'deneyim interneti' konusuna yoğunlaştı. Oppo, akıllı bağlantının sadece temel olduğuna inanırken, 'deneyim interneti'nin gelecek olacağına inanıyor.



Hızlı şarj, 5G teknolojisi, görüntüleme ve yazılım optimizasyonu alanlarında yapılan çalışmaların yanı sıra akıllı saat, 5G teçhizatları (CPE) ve sanal gerçeklik gözlükleri de dahil olmak üzere birçok teknolojinin daha önce tanıtıldığı Inno Day 2020'de bu yıl farklı konseptler sahneye çıkacak.

Şirketin kurucusu & CEO'su Tony Chen ile Oppo Başkan Yardımcısı & Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, şirketin önümüzdeki döneme yönelik vizyonunu paylaşacak ve üç konsept ürünü açıklamak için etkinliğe ev sahipliği yapacak.



