MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOppo Inno Day 2020 etkinliğinde ne duyurulacak?
GeriTeknoloji Oppo Inno Day 2020 etkinliğinde ne duyurulacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Oppo Inno Day 2020 etkinliğinde ne duyurulacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oppo Inno Day 2020 etkinliğinde ne duyurulacak?
Abone Olgoogle-news

Oppo, 17 Kasım Salı günü Çin'de özel bir etkinlik gerçekleştirecek. Inno Day 2020 ismini taşıyan bu etkinlikte üç yeni konsept ürün görücüye çıkacak.

İlk olarak 2019 yılında düzenlenen Oppo Inno Day, şirketin, geleceğin teknolojilerinin olanaklarını keşfederken öngörülerini paylaştığı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 'akıllı bağlantı' fikrine odaklanan şirket, bu yıl ikinci kez gerçekleştireceği etkinlikte 'deneyim interneti' konusuna yoğunlaştı. Oppo, akıllı bağlantının sadece temel olduğuna inanırken, 'deneyim interneti'nin gelecek olacağına inanıyor.

Oppo Inno Day 2020 etkinliğinde ne duyurulacak

Hızlı şarj, 5G teknolojisi, görüntüleme ve yazılım optimizasyonu alanlarında yapılan çalışmaların yanı sıra akıllı saat, 5G teçhizatları (CPE) ve sanal gerçeklik gözlükleri de dahil olmak üzere birçok teknolojinin daha önce tanıtıldığı Inno Day 2020'de bu yıl farklı konseptler sahneye çıkacak.

Şirketin kurucusu & CEO'su Tony Chen ile Oppo Başkan Yardımcısı & Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, şirketin önümüzdeki döneme yönelik vizyonunu paylaşacak ve üç konsept ürünü açıklamak için etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Sony WH-1000XM4 incelemesi Sony, yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklığı WH-1000XM4 model ürününü Türkiye'de satışa sundu. Ürünü yakından inceledik.
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle