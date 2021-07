Oppo Enco X incelemesi

Yüksek performans ve düşük gecikme sertifikasıyla gelen dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, pek çok kullanıcının bir kulaklıktan beklediği özelliklere fazlasıyla sahip bir modeldi. Bugün ise Enco X adında daha high level bir kulaklık modeliyle sizleri tanıştıracağız.



Oppo Enco X, gerçek kablosuz stereo özelliğine sahip bir Bluetooth kulaklık. Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen Enco X’i telefonunuza bağlamak ise sadece saniyeler sürüyor. Kulaklıkları kulağınıza taktıktan sonra ise şarj kutusuyla bir işiniz kalmıyor, ister çantaya atın isterseniz de cebinizde taşıyın.

Öncelikle Enco X’in tasarımından bahsedelim sonra da asıl vurucu özelliklerine, yani ses teknolojisine odaklanalım. Enco X’in kutusunu açtığınızda şarj kutusuyla birlikte şarj kulaklık uçlarını görüyoruz ve bu uçların da altında şarj kablomuz var. Kutu içeriği çok güzel hazırlanmış, özellikle de kulaklık uçları şeker kutusu gibi istiflenmiş ve göze hoş geliyor.



Enco X, hem pasif hem de aktif olarak gürültüyü engelleyebiliyor. Gürültü engelleme özelliğini kullanıyor olmasanız da kulaklıklar yapısı itibariyle kulağa tam oturuyor ve bu silikonların sağladığı izolasyon sayesinde gürültünün kulağınıza gelmesini engelleyebiliyor.



Kulak yapısı kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden Enco X’in kutu içeriğinde farklı kulaklık uçları da yer alıyor. Böylece kulağınıza en uygun kulaklık ucunu takarak Enco X’i gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.



Kulaklığın hem siyah hem de beyaz renkli modeli var. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan bu kulaklıklar 4.8 gram ağırlığında ve kulaklıkların her birinin üzerinde üç farklı mikrofon bulunuyor.



Enco X, şarj kutusuyla birlikte 25 saati bulan bir batarya ömrüne sahip. Kulaklıkları kulağınıza taktıktan sonra da 5.5 saat kesintisiz müzik dinlemek ve 3.5 saat boyunca telefon görüşmesi yapmak mümkün. Ancak bu belirttiğimiz batarya ömrü süreleri, aktif gürültü engelleme teknolojisinin kullanımına ve ses seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.



Örneğin maksimum gürültü engelleme modu açıksa şarj kutusu ile birlikte 20 saatlik batarya ömrüne sahip oluyorsunuz ve kulaklıkların her biri dört saat kesintisiz kullanılabiliyor.



Enco X, kullanıcısının rahatlığı için en ince ayrıntıları da düşünüyor. Gürültü engelleme üzerine farklı modları tercih edebiliyoruz. Gürültü engellemeye ihtiyaç duymadığımızda bu modu kapatabilirken, gürültü önlemeyi standart ya da maksimum seviyede açabiliyoruz. Özellikle de uçak, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanırken gürültü sorunu yaşamadığınızı söyleyebilirim. Böylece dinlediğiniz her ne ise ona rahatça odaklanabiliyorsunuz.



Gürültünün yüksek seviyede olmadığı durumlarda gürültü engelleme özelliğini açmanıza ise gerek yok. Az önce bahsettiğim gibi kulak uçlarının kulağa oturmasıyla birlikte zaten pasif izolasyon sağlanıyor ve gürültü bu şekilde de engellenebiliyor.



Peki yolda yürürken, alışveriş sonrası kasada ödeme yaparken veya bu gibi birileriyle konuşmanızın yer yer gerektiği durumlarda kulaklıkları her seferinde çıkarmanız gerekiyor mu? Kesinlikle hayır. Elbette bu kulaklıkları kulağımızdan çıkardığımızda çaldığımız müzik parçası otomatik olarak duruyor ve kulaklığı tekrar kulağımıza götürdüğümüzde kaldığımız yerden otomatik olarak devam edebiliyoruz. Ancak kulaklıkları çıkarmadan da iletişim kurabilmek mümkün. Çünkü bir şeffaf modumuz var. Saydamlık modunu aktif hale getirdiğimizde dışarıdaki sesler doğrudan kulaklıklar üzerinden kulağımıza geliyor ve sesleri rahatça duyabiliyoruz.



Trafikte, yolda yürürken etraftaki sesleri duymak istediğinizde de bu modu kullanabilirsiniz.



Enco X’i her telefonla kullanabilirsiniz. Ancak özellikle de bir Oppo telefon kullanıyorsanız daha kulaklıkları şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleşme gerçekleşiyor ve Enco X kullanıma hazır hale geliyor. Bu kulaklıkları kullanırken her seferinde telefona elinizin gitmesi de gerekmiyor. Bu noktada Enco X’i sadece dokunarak kontrol edebiliyorsunuz.

Kulaklıkların herhangi birine bir saniyeden fazla dokunuş yaptığınızda gürültü engelleme modları arasında değişiklik yapabiliyorsunuz.



Çift dokunuşta bir sonraki şarkıya kolayca geçebilirken, gelen aramalara da yanıt verip görüşmeleri sonlandırabiliyorsunuz.



Kulaklıklara kaydırarak dokunduğumuzda ise ses seviyesini değiştirebilme imkanımız var.



Üç defa basarsanız Google Asistan ya da Siri gibi sesli asistan özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Babanızı aramak istediğinizde ya da bir şarkı dinlemek istediğinizde bu dokunuşları yaptıktan sonra ‘bana şu şu şarkıyı çal, şunu ara’ dediğinizde Enco X, telefonunuza ihtiyaç olmaksızın size yardımcı oluyor.

Özellikle de spor yaparken, telefonu sıkça elimize alamayacağımız durumlarda bu kontroller çok büyük bir kolaylık sağlıyor.



İsterseniz de bu standart tıklama yöntemlerini kulaklık işlevleri menüsünden değiştirerek kendinize özgü hale getirebilirsiniz, bunu da belirtelim.

Enco X ile telefon görüşmesi yapmak da sorunsuz… Kulaklıkların her birinin üzerinde üçer mikrofon bulunuyor, bunu videonun başında özellikle belirtmiştim. İşte bu mikrofonlar telefon görüşmesi esnasında sesimizin karşı tarafa net bir şekilde gitmesine yardımcı oluyor. Rüzgar sesi, araçların sesi ve bunun gibi gürültü unsurları iletişiminizi sekteye uğratmıyor.



Enco X’te sadece Oppo’nun değil, Danimarka merkezli Hi-Fi markası Dynaudio’nun da imzası var ve bu dev işbirliğinin ilk ürünü… Dynaudio'nun baş akustik uzmanları ve Oppo'nun kendi akustik ekibinin Avrupa'nın en büyük akustik laboratuvarında yaptıkları yoğun araştırmalar, testler ve akortlar Enco X'in birinci sınıf ses kalitesini ortaya çıkarıyor.



Enco X, dijital olarak hassas bir ses sunmak adına 30 farklı malzemeyi ve 152 bileşeni değerlendirmiş ve Dynaudio’nun en büyük akustik laboratuvarıyla birlikte 120 tur yapısal ince ayar gerçekleştirilmiş. Bu kulaklıkları içerinde farklı farklı sürücüler, teknolojiler yer alıyor.



Enco X, Hi-Fi desteği sağlayan "DBEE 3.0" isimli ses teknolojisiyle donatılmış. Bu kulaklıklar eş merkezli çift sürücülü bir tasarıma sahip. Öndeki manyetik kaplamalı sürücü yüksek frekansları yönetirken, arkadaki üç katmanlı kompozit dinamik sürücü orta ve düşük frekansları kontrol ediyor ve ortaya bu Premium kulaklıklar çıkıyor.



Oppo Enco X, 1499 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ben kablosuz kulaklık istiyorum ama aynı zamanda yüksek ses kalitesine ve işlevselliğe önem veriyor, Premium seviyede bir kulaklık arıyorum diyorsanız Enco X doğru adres…