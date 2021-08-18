Oppo Enco Buds kablosuz kulaklıklar Türkiye'de satışta

Oppo, yüksek kalitede ve kristal netliğinde ses performansı sunan yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Buds'ı tanıttı.



Enco Buds, şarj kutusunu açtığınızda telefonunuzla hızlı bağlantı kurulmasını destekliyor. Enco Buds, çift kulakta düşük gecikmeli Bluetooth iletimini destekleyen, hızlı ve kesintisiz bağlantılar sağlamak için parazit oluşumu ve bağlantı kesilmesi sorunlarını çözen Bluetooth 5.2 yonga setini kullanıyor. Böylelikle gecikmesiz ses akışı mümkün oluyor.

Oyunlardaki gecikmeyi etkili bir şekilde azaltabilen ve görsel-işitsel senkronizasyonu iyileştirebilen süper düşük 80 ms gecikmeli Oyun Modu'nu etkinleştirmek için kulaklıklara üç kez dokunmak yeterli. En iyi performansı alabilmek için kulaklıkların güvenli ve rahat bir şekilde kulaklara oturması gerekiyor. Enco Buds, farklı kulak boyutları için ergonomik olarak tasarlanmış 3 farklı kulaklık ucuyla geliyor.

Enco Buds, derin baslar veren 8 mm dinamik sürücünün yanı sıra daha net ayrıntılar ve daha yüksek ses kalitesi sunan AAC ses kodlama standardını kullanıyor. Sesleri kristal netliğinde duyabilmenizi sağlamak için Enco Buds, çağrı esnasında kullanılabilen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu özellik ortam sesleri ile insan sesleri arasında ayrım yapabiliyor, gürültüyü etkili bir şekilde azaltırken dışarıdan gelen önemli konuşmaların duyulmasına imkan tanıyor.

Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan Enco Buds, tam şarjla 6 saate kadar ve şarj kutusuyla kullanıldığında 24 saate kadar dinleme imkanı sunuyor. Sabah evden çıkmaya hazırlanırken 15 dakika şarj edip işe gidene kadar batarya ömrü yeterli geliyor.

Beyaz renge sahip gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco Buds'ın Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 369 TL.