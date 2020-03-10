Onward, gişede hayal kırıklığı yarattı

İki kardeşinin ölen babalarını sihirle 24 saatliğine dünyaya geri getirmek için çıktıkları macerayı anlatan Onward filmi 6 Mart’ta vizyona girdi. Ancak gişede beklenen hasılatı yapamadı. Onward, Kuzey Amerika’da 40 milyon gişe hasılatıyla sabit kalmasının yanı sıra dünya genelinde 68 milyon hasılat yaparak beklentinin çok altında kaldı.

Onward filminin gişedeki başarısızlığının en büyük sebebi ise dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tehlikesi. Çin’den yayılmaya başlayan virüs nedeniyle Çin’deki tüm sinema salonları kapatılmış durumda. Yine virüs sebebiyle birçok ülkede insanlar, sinema salonlarına gitmek istemiyor.

Filmin beklenen gişe rakamının çok altında olmasının bir diğer nedeni ise filmin fragmanı ilk yayınlandığından itibaren dikkat çekici animasyon karakterlerinin yer almaması ve izleyenlere heyecan vermemesi...

Henüz film için harcanan bütçe açıklanmasa bile Onward filminin gişedeki hasılatının çok büyük bir sürprizle karşılaşılmadığı sürece zararını karşılayamaması bekleniyor.