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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 01.04.2020 - 06:23,Son Güncelleme:/

Online toplantı platformu Zoom'a güvenlik incelemesi

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Online toplantı platformu Zoom'a güvenlik incelemesi
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanım trafiği artan online video konferans uygulaması Zoom hakkında veri gizliliği ve bilgi güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

New York Times'ta yer alan habere göre, New York Başsavcılığından Zoom'a gönderilen yazıda, veri gizliliği ve bilgi güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgi talep edildi.

Mektupta, uygulamadaki güvenlik açıkları konusunda yavaş davranıldığı ve bunun da endişeye yol açtığı belirtildi. Uygulamanın güvenlik duvarının son zamanlarda artan kullanım trafiğine uygun olmadığının düşünüldüğü ve Zoom'un bu hususu dikkate alıp almadığının merak edildiği kaydedildi. 

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Öte yandan, Boston Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden yapılan konferans ve online eğitim uygulamalarının "hacklendiği" yönünde şikayetler aldıkları uyarısında bulundu.

Geçen günlerde internet korsanlarının, Zoom aracılığıyla yapılan toplantıları hackleyerek cinsel içerikli, ırkçı ve nefret mesajı yaydıkları haberlere yansımıştı.

Evden calisanlarin hayatini kolaylastiran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konustuk. (Sponsorlu içerik)
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