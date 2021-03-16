Online alışverişte hızlı ödeme sayesinde satışlar katlanıyor

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte yükselişe geçen online alışveriş, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu süreçte geleneksel yolla satış yapan mağaza sahipleri e-ticarete yöneliyor, e-ticaret sitesi sahipleri ise müşterilerine sundukları deneyimi iyileştirerek satışlarını artırmayı hedefliyor.

Online alışveriş sektörü ödeme deneyimindeki iyileşmeye bağlı olarak hızla büyüyor. Son 1 yıldaki pandemi dönemi online alışveriş davranışları üzerinde yapılan araştırmalar, iyzico ile Öde sayesinde ödeme adımının %37 hızlandığını ortaya koydu.

Vakit müşteri için en değerli nakit

Araştırmalara göre kullanıcıların %27’si, uzun ve zorlu ödeme sayfaları sebebiyle ödemeyi tamamlamadan sayfayı terk ediyor. Bu kayıp toplam hacim içinde önemli bir yer tutuyor. Ödeme adımına kadar gelen bir müşteriyi kaybetmek, işletmeler için de ciddi bir problem haline geliyor. Bu sebeple markalar, online alışverişte müşterilerinin ödeme adımını en kolay ve kısa sürede tamamlamasını mümkün kılacak yollar aramaya devam ediyor.

Her ödemede 120 karakter

Bir ödeme deneyimi sırasında tüketicilerin ödeme ekranına ortalama 120 karakter girmesi gerekiyor. Bu da ciddi bir vakit kaybı anlamına geliyor ve ödeme adımında satış kaybı ihtimalini artırıyor. Saklı kart veya dijital cüzdan üzerinden ödeme kabul eden markalar, satış kaybı ihtimalini minimuma indiriyor.

Tüketicilerin %40’ı mutsuz

Ödemesini tamamlayan tüketicilerin %40’ı, ürünle ilgili herhangi bir problem yaşadıklarında uzun ve karmaşık iade süreçleri nedeniyle mutsuz oluyor. Bu yüksek oran, markaların müşteri memnuniyeti için de ciddi bir tehlike anlamına geliyor. Müşterilerine sorunsuz bir iptal/iade deneyimi sunan markalar, rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.

İptal ve iade süreçlerinde destek

Tüketiciler ödemeden teslimata tüm süreçlerde güvenliğin üst seviyede olmasını bekliyor. Alışveriş sürecinde 7/24 destek sunan satıcılar, satışlarını artırabiliyor ve müşterileriyle bir güven ilişkisi kurabiliyor. Müşterisine her adımda cevap verebilen, garantili ve pratik online alışveriş denemi sunabilen satıcılar için finans teknolojileri pek çok imkanı bir arada sunuyor.