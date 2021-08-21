Okey İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Tik İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Klavye üzerinde yer almayan işaretleri klavyenin çeşitli tuşları ile yapmak mümkündür. Bunun için bir takım tuş kombinasyonları kullanmak gerekmektedir. Ancak her sembol için kullanılan tuşlar farklılık göstermektedir.

Okey İşareti Nasıl Yapılır?

Okey işareti genellikle tik ismi ile de bilinmektedir. ✓ sembolü ile gösterilmektedir. Bu işaret çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Ancak klavye üzerinde kısa yolu bulunmaz. Bu sebeple nasıl yapılabileceği insanlar tarafından merak konusu olmaktadır.

Bilgisayar klavyesinde bulunan tuş takımları ile tik işaretini yapmak oldukça kolaydır. Bunun için alt + 0252 tuş kombinasyonunu kullanmak gerekir. Bilgisayarda boşluk tuşunun sol tarafında alt tuşu bulunur. Bu tuşa basılı tutarken kişilerin aynı anda sırası ile 0-2-5-2 tuşlarına basması gerekmektedir. Bu şekilde ✓ işareti elde edilmiş olur.

Noktalama işaretleri yazılarda anlamın zenginleşmesi amacı ile kullanılmaktadır. Tik işareti ise onaylama amacı ile kullanılan bir işarettir. Günümüzde çeşitli dokümanlarda bu işaretler kullanılmaktadır. Bu işaret sembol olarak V işaretine benzese de sağ ucu biraz daha yukarı kalkık şekilde kullanılan bir semboldür.

Klavye ile Tik İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

Tik işareti karakter eşlem tablosu üzerinden de yapılabilmektedir. Öncelikle bu tablo açılır. Yazı stili olarak Segoe UI Symbol seçilir. Sonrasında Unicode isimli kısma 2713 kodu girilir. Burada tik işareti belirecektir. Seç butonuna tıkladığınız zaman işaretin yazıya geldiğini görebilirsiniz. Yazılarınıza tik işareti eklemek istiyorsanız size en uygun seçeneklerden bir tanesini tercih edebilirsiniz.