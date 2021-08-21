Ohm İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Klavye İle Ohm Sembolü Yapımı

Sıklıkla kullanılan semboller klavye üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle bu sembolleri bir yazıya eklemek oldukça kolay olmaktadır. Ancak ohm (Ω) sembolü klavye üzerinde yer almaz. Bu nedenle de çeşitli tuş kombinasyonları ile bu sembolün yapılması sağlanmaktadır.

Ohm İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayar klavyesindeki belirli tuşları kullanarak ohm (Ω) sembolü elde etmek mümkündür. Ohm sembolünün yapılabilmesi için Alt + 234 tuş kombinasyonlarının kullanılması gerekmektedir. Burada önemli olan Alt tuşuna basılı tutarken sıralı bir şekilde aynı anda 2-3-4 tuşlarına basılması gerektiğidir. Bu şekilde Ω sembolü elde edilmiş olur. Bunun yanında bazı bilgisayarlarda bu tuş kombinasyonu Alt + 937 şeklinde olmaktadır. Bu kombinasyonda da mantık aynıdır. Alt tuşuna basılı tutulurken sırası ile 9-3-7 tuşlarına basılması gerekmektedir.

Ohm işaretinin yapılabilmesi için Windows işletim sisteminin karakter bölümü de kullanılabilmektedir. bunun için öncelikle karakter eşlem tablosunun açılması gerekmektedir. Bu tablonun açılmasının ardından yazı tipi olarak Arial seçilir. Sonrasında Unicod bölümüne 03A9 kodunun yazılması gerekir. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra Ω sembolünü görebilirsiniz. Seç tuşuna bastığınız zaman bu sembol kolay bir şekilde yazıya kopyalanmış olmaktadır.

Bilgisayarda Klavye ile ohm Sembolü Yapımı Nasıldır?

Ohm sembolü yapımının bir diğer yöntemi ise bu sembolü başka bir sayfadan kopyalayıp yapıştırmaktır. Bu yöntem de oldukça basittir. Kopyalanacak simgenin üzerine gelerek seçilir. Ardından farenin sağ tuşuna basılarak kopyala denir. Kopyala işleminin kısa yolu ise CTRL + C tuşlarına aynı anda basmaktır.

Sonrasında sembolün ekleneceği sayfaya gelinir. Tekrar farenin sağ tuşuna basılır ve buradan yapıştır komutu seçilir. Bu işlemin kısa yolu ise CTRL+V tuşlarına aynı anda basarak gerçekleşmektedir.