Nvidia Reflex desteği 4 oyuna daha geliyor
NVIDIA Reflex; CRSED (12/11), Enlisted (12/14), Mordhau (12/7) ve Warface (11/18) gibi oyunlarda düşük gecikme modunu desteklemek için güncellendi.
NVIDIA Reflex ile dört oyunda da sistem gecikmesinde önemli düşüşler yaşanıyor. Reflex etkinleştirildiğinde sistem gecikmesi CRSED’te %23, Enlisted’te %20, Mordhau’da %41 ve Warface’de %22 oranında azaltılıyor.
Bu oyunlar, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Valorant, Destiny 2 ve Apex Legends'ı içeren oyunların bulunduğu listeye dahil oluyor.
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