Nvidia Reflex desteği 4 oyuna daha geliyor

NVIDIA Reflex ile dört oyunda da sistem gecikmesinde önemli düşüşler yaşanıyor. Reflex etkinleştirildiğinde sistem gecikmesi CRSED’te %23, Enlisted’te %20, Mordhau’da %41 ve Warface’de %22 oranında azaltılıyor.

Bu oyunlar, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Valorant, Destiny 2 ve Apex Legends'ı içeren oyunların bulunduğu listeye dahil oluyor.