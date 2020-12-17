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HaberlerTeknoloji HaberleriNvidia Reflex desteği 4 oyuna daha geliyor
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Teknoloji
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Nvidia Reflex desteği 4 oyuna daha geliyor

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Nvidia Reflex desteği 4 oyuna daha geliyor
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NVIDIA Reflex; CRSED (12/11), Enlisted (12/14), Mordhau (12/7) ve Warface (11/18) gibi oyunlarda düşük gecikme modunu desteklemek için güncellendi.

NVIDIA Reflex ile dört oyunda da sistem gecikmesinde önemli düşüşler yaşanıyor. Reflex etkinleştirildiğinde sistem gecikmesi CRSED’te %23, Enlisted’te %20, Mordhau’da %41 ve Warface’de %22 oranında azaltılıyor.

Bu oyunlar, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Valorant, Destiny 2 ve Apex Legends'ı içeren oyunların bulunduğu listeye dahil oluyor. 

PowerPoint kullanıyorsanız bu özellik çok hoşunuza gidecekPowerPoint Tetikleyici özelliğini kullanarak slaytlarınızdaki nesneleri hareketlendirin. Etkileyici sunumlar oluşturun. Ömer Bağcı anlatıyor...
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