Nvidia GeForce RTX 3060 serisi ekran kartları tanıtıldı

Işın izleme ve yapay zekâ destekli DLSS özelliğine sahip olan ve 399 dolar fiyatla satışa sunulan RTX 3060 Ti, fiyatı 699 dolar olan 1080p ve 1440p oyun deneyimi sunan önceki nesil GeForce RTX 2080 SUPER'den daha hızlı bir yapıda.

RTX 3060 Ti, performansı hızlandıran ve IQ geliştiren NVIDIA DLSS (NVIDIA Derin Öğrenme Süper Örnekleme), NVIDIA Reflex ve NVIDIA Broadcast dahil olmak üzere üçünü de destekliyor.

NVIDIA DLSS

Yapay zeka, oyun içi fizik ve animasyon simülasyonundan gerçek zamanlı işleme ve AI destekli yayın özelliklerine kadar oyunlarda önemli yenilikler getiriyor. Tensor çekirdekleri adı verilen GeForce RTX ekran kartlarına özel yapay zekâ işlemcileri tarafından desteklenen NVIDIA DLSS, net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artırıyor ve oyunculara ışın izleme ayarlarını artırmak ve çıktı çözünürlüklerini yükseltmek için performans payı sağlıyor. DLSS, şu an 25'ten fazla oyunda mevcut.

NVIDIA Refleks ve Yayın

NVIDIA Reflex teknolojisi, sistem gecikmesini (veya giriş gecikmesini) azaltarak oyunları daha duyarlı hale getiriyor. NVIDIA Broadcast ise kullanıcıların sohbetlere, Skype aramalarına ve video konferanslarına uygulayabilecekleri, sanal arka planlar, hareket yakalama ve gelişmiş gürültü giderme dahil olmak üzere bir ses ve video AI geliştirmeleri paketidir.

GeForce Experience Özellikleri

• Tek tıkla otomatik GPU Ayarı: GeForce Experience artık gelişmiş bir tarama algoritması kullanarak otomatik olarak hız aşırtma profilleri oluşturabilen GPU Ayarlama’yı destekliyor.

• Geliştirilmiş oyun içi izleme katmanı: GeForce Experience’ın zaten sağlam olan oyun içi arayüzüne artık NVIDIA Reflex Latency Analyzer istatistikleri dahil olmak üzere performans istatistikleri, sıcaklıklar ve gecikme ölçümlerini ekliyor.