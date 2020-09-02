Nvidia Geforce RTX 3000 serisi tanıtıldı! İşte, güç değerleri, piyasaya çıkış tarihi ve fiyat detayları

Nvidia Geforce RTX 3000 serisi ekran kartı performansları ile oyunseverlerin dikkatini çekti. RTX 3070 8 GB, RTX 3080 10 GB ve RTX 3090 24 GB RAM kapasitesi ile piyasadaki oyunlara meydan okuyor. İşte, Nvidia Geforce RTX 3000 serisi özellikleri ve fiyat bilgileri

GEFORCE RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090 FOUNDERS EDİTİON ÖZELLİKLERİ

GeForce RTX 3080 — RTX 3080, RTX 2080’den 2 kata kadar daha hızlı bir ekran kartı. 19Gbps’de çalışan 10 GB yüksek hızlı yeni GDDR6X belleğe sahip olan RTX 3080, 4K çözünürlüklü oyunlar için saniyede 60 karelik değeri mümkün kılıyor.

— RTX 3080, RTX 2080’den 2 kata kadar daha hızlı bir ekran kartı. 19Gbps’de çalışan 10 GB yüksek hızlı yeni GDDR6X belleğe sahip olan RTX 3080, 4K çözünürlüklü oyunlar için saniyede 60 karelik değeri mümkün kılıyor. GeForce RTX 3070 — RTX 3070, RTX 2080 Ti’ın yarı fiyatından da düşük olduğu halde ona kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve orijinal RTX 2070’den de yüzde 60 daha hızlı. RTX 3070’te 8 GB GDDR6 bellek mevcut ve 4K ve 1440p çözünürlüklerde oyunlar için daha iyi bir performans sağlıyor.

— RTX 3070, RTX 2080 Ti’ın yarı fiyatından da düşük olduğu halde ona kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve orijinal RTX 2070’den de yüzde 60 daha hızlı. RTX 3070’te 8 GB GDDR6 bellek mevcut ve 4K ve 1440p çözünürlüklerde oyunlar için daha iyi bir performans sağlıyor. GeForce RTX 3090 — Üç yuvalı, çift eksenli hava akışı, TITAN RTX’ten 10 kata kadar daha sessiz bir tasarımda ve GPU’yu 30 dereceye kadar daha soğuk tutabiliyor. 24 GB GDDR6X belleği ile gelen ürün, TITAN RTX’ten yüzde 50’ye varan oranda daha hızlı ve oyuncuların oyunlarda 8K çözünürlükte 60 fps’yi görmesini mümkün kılıyor.

RTX 3000 serisi ekran kartlarının lansmanda açıklanan fiyat bilgileri şu şekilde:

NVIDIA GeForce RTX 3090: 14.400 TL+vergiler

NVIDIA GeForce RTX 3080: 6.690 TL+vergiler

NVIDIA GeForce RTX 3070: 4.805 TL+vergiler

RTX 3000 EKRAN KARTLARI NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

RTX 3000 serisi ekran kartlarının eylül ayında raflarda yerini alması beklenirken ülkemizde satışa sunulacağı tarihin kasım ayı olacağı düşünülüyor.