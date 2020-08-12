Nvidia, GeForce özel etkinliği için gün sayıyor

NVIDIA, 1 Eylül saat 19.00’da gerçekleşecek ve firmanın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’ın sunacağı GeForce Özel Etkinliğini duyurdu.



Etkinlikte Huang, NVIDIA’nın oyun ve grafik konularıyla ilgili en son yeniliklerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinliğe katılmak için Nvidia'nın GeForce internet sayfasına girebilirsiniz.



