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Nvidia, GeForce özel etkinliği için gün sayıyor
Ekran kartı teknolojileri söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Nvidia, özel bir GeForce etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyor.
NVIDIA, 1 Eylül saat 19.00’da gerçekleşecek ve firmanın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’ın sunacağı GeForce Özel Etkinliğini duyurdu.
Etkinlikte Huang, NVIDIA’nın oyun ve grafik konularıyla ilgili en son yeniliklerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinliğe katılmak için Nvidia'nın GeForce internet sayfasına girebilirsiniz.
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