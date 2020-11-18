NVIDIA DLSS desteğiyle 4 oyun hızlanacak

Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun DXR ışın izleme, NVIDIA DLSS, Reflex, Ansel ve Highlights desteğine sahip olduğu duyuruldu. NVIDIA, NVIDIA DLSS desteğini mümkün olan en hızlı ve en yüksek kalitedeki Call of Duty: Black Ops Cold War oyun deneyimi için GeForce RTX grafik kartları serisinin 4K'da kare hızlarını %85'e kadar artırdığını açıkladı.

War Thunder ve 2 Oyuna Daha DLSSS Desteği

NVIDIA DLSS sadece büyük stüdyolar için olmayıp küçük geliştiriciler ve bağımsız geliştiriciler tarafından da performansı artırmak için kullanılabiliyor. Şu anda NVIDIA DLSS desteğini sunan diğer oyunlar ise:

War Thunder –performans 4K'da %30'a kadar hızlandırıldı

Enlisted – performans 4K'da %55'e kadar hızlandırıldı

Ready or Not – performans 4K'da %120'ye kadar hızlandırıldı



Tensor Çekirdekleri adı verilen GeForce RTX ekran kartlarında özel yapay zekâ işlemcilerle desteklenen DLSS, bugüne kadar 25'ten fazla oyunda performansı hızlandırarak kare hızlarını önemli ölçüde artırılmasını sağlıyor. Bu sayede GeForce RTX oyuncularının en yüksek çözünürlük ve ayrıntı ayarlarında ve sürükleyici ışın izlemeli efektler kullanırken yüksek performanslı oyun deneyimi elde etmesi sağlanıyor.

'RTX Deathrun’- Fortnite, Yeni RTX Özel Haritası'na kavuşuyor

Oyuncular, 18 Kasım'da NVIDIA ve Epic tarafından yayınlanacak, Shride ve Pimit tarafından tasarlanan yeni 'RTX Deathrun' Fortnite özel haritasına Fortnite kreatif mod’ta 2623-0157-9251 harita koduyla erişebilecekler.

Deathrun modunda oyuncular farklı ışın izlemeli özellikleri oyun içerisinde deneyimleyebilecekler. Oyunun ilk ortamı olan Parçalanmış Gerçeklik’te ışın izlemeli yansımaları, ikinci ortamı olan Mistik Mağarada ise ışık efektleri ışın izlemeli gölgelerle her zamankinden daha gerçekçi bir şekilde deneyimlenebilecek.



Işın izlemeli çevresel aydınlatma sayesinde Askeri Üs alanı gerçek zamanlı, etkileşimli bir aydınlatmayla geliştirilerek daha fazla ayrıntıya sahip olacak. Bu ortamları keşfederken oyuncular aynı zamanda engellerden kaçmaya çalışarak ölüm koşusunu olabildiğince hızlı tamamlamaya çalışacak.



