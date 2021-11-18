Nucypher (NU) coin nedir?

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NU, NuCypher'in bir ERC-20 yardımcı programı belirtecidir ve aşağıdaki işlevlerde kullanılır:

Ağ teşvikleri: Ağ katılımcıları, ağ üzerinde anahtar yönetim hizmetleri ve erişim yetkilendirme/iptal işlemleri gerçekleştirmeye teşvik edilir.

Staking: Bir NuCypher çalışan düğümü çalıştırmak ve enflasyon ödülleri (NU) ve politika ücretleri (ETH) kazanmak için NU jetonlarını kullanın. İlgili çalışan uygunsuz davranırsa, stake edilen NU jetonlarının kesilebileceğini unutmayın .

Yönetişim: Aragon tarafından desteklenen NuCypher DAO'ya katılım.

Protokol aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur:

Staker düğümleri: NU jetonları, iki gelir akışı oluşturmak için belirli bir süre boyunca “Stake Escrow” sözleşmesine kilitlenebilir: enflasyon ödülleri (NU) ve politika ücretleri (ETH). Ağın bütünlüğünü ve hizmet kalitesini sağlamak için, ilgili çalışan uygunsuz davranırsa , paylaştırılmış NU kesilebilir .

Çalışan düğümler (Ursala): Çalışan düğümler, eşik şifreleme işlemlerini gerçekleştirir ve bir Staker adına iş gerçekleştirir. İşçiler, talep üzerine kesintisiz hizmet sağlamak için çevrimiçi kalmalıdır.

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Umbral proxy yeniden şifreleme (PRE): Proxy yeniden şifreleme (PRE), bir proxy varlığının verileri bir ortak anahtardan diğerine dönüştürmesine veya yeniden şifrelemesine izin veren bir tür ortak anahtar şifrelemedir (PKE) temeldeki düz metin veya özel anahtarlar. Bu, genel blok zincirleri ve merkezi olmayan ağlar arasında özel veri paylaşımını sağlar.