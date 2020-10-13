Nocturne Counter (Ct) - Nocturne Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Ruhlar aleminden kurtularak karanlığın güçlenmesi ile yaşamını devam ettiren Nocturne, özellikle alt koridordaki nişancıların büyük bir kabusudur. Erken aşamada birebir savaşlar güçlü olan şampiyon, ultisi ile birlikte ansızın baskınları yapabilmektedir.

Nocturne Counter Karşı Güçlü Rakipleri

- Skarner

- Fiddlesticks

- Rammus

- Warwick

- Xin Zhao

- Vi

- Nunu & Wilkump

- Kha’Zix

- Kindred

- Shen

Nocturne Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Gragas

- Twitch

- Ivern

- Lee Sin

- Sejuani

- Jax

- Olaf

- Rek’Sai

- Amumu

Nocturne Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Nocturne’ün en iyi yönlerinden birisi rakibe kitle kontrolü uygulayabilmesi ve haritada oldukça hareketli olabilmesidir. Nocturne yetenekleri şunlardır:

- Pasif / Umbra Bıçakları: Nocturne’ün sonraki saldırı rakibe ilave fiziksel hasar verir ve kendisini iyileştirir. Üçüncü normal ya da yetenek saldırıları ise pasifin bekleme süresini azaltır.

- Q / Karanlığın Eli: Nocturne belli bir alan üzerine gölge bıçak fırlatır. Bu alan içinde hareket hızı ve saldırı gücü kazanan Nocturne aynı zamanda birimlerin içinden geçebilir.

- W / Karanlık Örtüsü: Nocturne bu yeteneği ile rakibin bir büyü yeteneğini engelleyebilir. Bu engelleme başarılı olursa saldırı hızını iki katına çıkarır.

- E / Tarifsiz Dehşet: Nocturne hedefe bir kâbus büyüsü atar ve her saniye hasar vermeye başlar. Bu yetenek süresinin sonunda rakip alandan kaçamazsa korkuya kapılır ve kitle kontrolüne uğrar.

- R / Paranoya: Nocturne ilk kullanımda rakipteki tüm şampiyonların görüş almalarını engeller. İkinci kullanımda ise bölge içinde kalan herhangi bir rakip şampiyonun üstüne atlar ve büyük oranda fiziksel hasar verir.

Nocturne Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Nocturne oyun sonlarına doğru gerçek gücünü kaybetmeye başlar. Oyunun ilk başlarında güçlü olsa da Q yeteneğini kullandıktan sonra pek faza işlevi kalmaz. Zayıf olduğu noktalardan birisi de ultisi ise size ya da takım arkadaşınızın üstüne atladığı andır. Takım halinde ultisini kullandıktan sonra öldürebilirsiniz.

Nocturne Counter Karşı Öneriler

Nocturne oynarken rakipte daha çok büyü hasarı olan şampiyonlar olmasına dikkat edin. Bu sayede W yeteneğiniz ile rakibin bir büyü yeteneğini engelleyebilir ve savaşlardan daha avantajlı çıkabilirsiniz.