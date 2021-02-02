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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 02.02.2021 - 07:08 | Son Güncelleme:

Nintendo'nun satışları pandemi sürecinde rekora koşuyor

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Nintendo'nun satışları pandemi sürecinde rekora koşuyor
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Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan talep sonrası mevcut mali yıl için açıkladığı 300 milyar yen (2,8 milyar dolar) net kazanç görünümünü 400 milyar yene (3,8 milyar dolar) çıkardı.

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, Kovid-19’da kullanıcıların konsol ve oyunlarla geçirdiği sürelerin artmasıyla doğan talep fazlası sonucu martta sona erecek mevcut mali yıl net kazanç görünümünü güncelledi.

Buna göre, satışların önceki mali yıla oranla yüzde 22,3 artarak 1,6 trilyon yene (15,2 milyar dolar) yükselmesi, işletme karının 560 milyar yene (5,33 milyar dolar) ulaşması hedefleniyor.

İlk olarak Mart 2017’de piyasaya sürülen hibrit oyun konsolu Nintendo Switch’in önceki açıklanan görünümdeki 24 milyon satış beklentisi, mevcut mali yıl için 26,5 milyon olarak güncellendi.

Açıklanan nisan-aralık dönemi oranlarına göre firma, önceki yılın aynı dönemine kıyasla net kazancını yüzde 91,8, satışlarını yüzde 37,3, işletme kazancını da yüzde 98,2 artırdı.

Satış rekorları kıran oyunlar "Animal Crossing" ile "Mario Kart 8 Deluxe", 9 aylık dönemde sırayla 19,41 milyon ve 8,64 milyon adet sattı.

Güncellenen verilere ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Nintendo Başkanı Furukawa Shuntaro, yıl sonu alışveriş sezonunun sona ermesine rağmen talebin düşüş göstermediğini belirtti.

Otomobilden akıllı telefonlar ve oyun konsollarına kadar firmaların karşı karşıya kaldığı küresel yarı iletken açığına değinen Furukawa, "Halihazırda üretim ve satış için şimdilik gerekli parçaları sağlama aldık." ifadesini kullandı.


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