Nintendo Switch Lite yeni yüzüyle satışa çıkıyor

Nintendo Switch Lite, yeni kasasıyla geliyor. Ürün; renk paleti sarı, turkuaz ve gri konsolları içeriyor ve onlar gibi bu yeni mercan ilavesi özellikle elde taşınabilir oyunlar için tasarlandı ve oyuncuların zorlu oyun koleksiyonunu nereye giderlerse gitsinler yanlarında taşımalarını kolaylaştırıyor.



Bu da, The Legend of Zelda: Link’s Awakening’de canlı karakterler ve bulmaca dolu zindanlarla gizemli bir dünyayı keşfetmeyi, Pokémon Sword ve Pokémon Shield’in Galar bölgesinde Pokémon yakalamak, savaşmak ve ticaret yapmayı ya da 20 Mart’ta çıkacak Animal Crossing: New Horizons’da kendi rüya yaşamlarını özelleştirmek için ıssız bir ada cennetine seyahat etmeyi içeriyor.



Özel bir avuç içi oyun cihazı olan Nintendo Switch Lite, entegre kontrollere sahip ve Nintendo Switch'in amiral gemisi sürümünden daha küçük.