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Teknoloji
Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:35,Son Güncelleme:/

Nintendo Switch Lite yeni yüzüyle satışa çıkıyor

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Nintendo Switch Lite yeni yüzüyle satışa çıkıyor
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Dünyanın önde gelen oyun konsollarından biri olan Nintendo Switch Lite, bu kez yeni renkteki kasasıyla oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Nintendo Switch Lite, yeni kasasıyla geliyor. Ürün; renk paleti sarı, turkuaz ve gri konsolları içeriyor ve onlar gibi bu yeni mercan ilavesi özellikle elde taşınabilir oyunlar için tasarlandı ve oyuncuların zorlu oyun koleksiyonunu nereye giderlerse gitsinler yanlarında taşımalarını kolaylaştırıyor.

Bu da, The Legend of Zelda: Link’s Awakening’de canlı karakterler ve bulmaca dolu zindanlarla gizemli bir dünyayı keşfetmeyi, Pokémon Sword ve Pokémon Shield’in Galar bölgesinde Pokémon yakalamak, savaşmak ve ticaret yapmayı ya da 20 Mart’ta çıkacak Animal Crossing: New Horizons’da kendi rüya yaşamlarını özelleştirmek için ıssız bir ada cennetine seyahat etmeyi içeriyor. 

Nintendo Switch Lite yeni yüzüyle satışa çıkıyor

Özel bir avuç içi oyun cihazı olan Nintendo Switch Lite, entegre kontrollere sahip ve Nintendo Switch'in amiral gemisi sürümünden daha küçük.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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