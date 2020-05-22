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Teknoloji
Haber Giriş: 22.05.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Nintendo Switch için The Outer Worlds ön siparişle satışa sunuldu

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Nintendo Switch için The Outer Worlds ön siparişle satışa sunuldu
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Obsidian Entertainment, Virtuos Games ve Private Division, ödüllü tek oyunculu RPG The Outer Worlds'ün Nintendo eShop aracılığıyla Nintendo eShop'tan ön sipariş olarak alınabileceğini açıkladı. Oyunun çıkış tarihi ise 5 Haziran 2020 olacak.

Soğuk, şirket bürokrasisinin sıkı yapısı, bilinmeyen bir ziyaretçiden dolayı - ki bu olmaya karar verdiğiniz karakter - çözülmeye başladığında hikayenin devamının nasıl gerçekleştiğini siz belirleyeceksiniz. Seçimleriniz, hikayenin gelişme biçimini, karakter ilerlemenizi, eşlik eden hikayeleri ve oyun sonu senaryolarını etkileyecek.

The Outer Worlds size oyun boyunca oynamak için çeşitli seçenekler sunacak. Elinizde çeşitli menzilli ve yakın dövüş bilim kurgu silahları bulunacak olsa da, dilerseniz işleri eski tarz sevilen diplomasi yoluyla, hatta arkadaşlarınız arasında yaptığınız liderlik odaklı bir delegasyonla sorunlarınız çözebilirsiniz.

Oyuncular artık Nintendo Switch için The Outer Worlds ile maceralarını gittikleri her yere götürebilecekler. The Outer Worlds'de, oyunun canlı dünyasında çok sayıda farklı yeri keşfedebilir ve görevinizde size yardımcı olabilecek çeşitli gruplarla ve çok yönlü karakterlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak dikkatli olun, yaptığınız seçimler hikâyenin nasıl ortaya çıkacağını belirleyecek.

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