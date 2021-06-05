Nijerya'da Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasına tepki

Nijerya Barosu Başkanı Olumide Akpata, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, hükümetin Twitter'a karşı aldığı kararı geri çekmesi çağrısı yaparak aksi halde hükümetin yasal işlemlerle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Sosyo-Ekonomik Haklar ve Sorumluluk Projesi (SERAP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ülkede Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasının yerinde olmadığı ifade edilerek Nijerya'daki yetkililere dava açacakları aktarıldı. Nijeryalıların ifade özgürlüğü ve çevrimiçi dahil olmak üzere bilgiye erişim hakkına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Böyle kalması için mücadele etmeyi planlıyoruz. Nijerya'yı mahkemede göreceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Nijerya ofisinden yapılan açıklamada ise hükümetin aldığı karar kınanarak Twitter'ın Nijeryalılar tarafından ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakları da dahil olmak üzere insan haklarını kullanmak için yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya ağı olduğu vurgulandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı. Twitter, Buhari'nin bu paylaşımı silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuştu.